Болгария будет «платить» гражданам за прохождение ежегодных медосмотров — Finance.ua

Болгария будет «платить» гражданам за прохождение ежегодных медосмотров Сегодня 07:58 — Мир

Болгария будет «платить» гражданам за прохождение ежегодных медосмотров

Болгарское правительство предложит финансовые стимулы гражданам для прохождения обязательных ежегодных профилактических медицинских осмотров. Этот шаг можно было бы назвать «возвратом налога» и направлен на улучшение общего состояния здоровья населения.

Налоговые органы вернут налогоплательщикам один ежегодный взнос на медицинское страхование, точнее, последний за год, если они прошли ежегодный осмотр у врача. Об этом пишет Euractiv

Эта мера имеет целью мотивировать болгар, которые обычно избегают профилактических осмотров, проходить тестирование хотя бы раз в год, что в конечном счете улучшит здоровье населения.

«Нынешняя команда Минздрава ставит профилактику своим приоритетом. Главный стимул — защита и забота о своем здоровье и здоровье своих близких. Мы хотим донести это послание обществу. Мы будем использовать различные информационные кампании, посвященные важности профилактики», — сообщили в министерстве.

Каждый застрахованный в Болгарии имеет право ежегодно проходить профилактическое обследование. Его проводят врачи общей практики.

Министерство возлагает большие надежды на то, что проект будет успешным. Профилактические осмотры хотя и бесплатны, но крайне непопулярны среди населения.

По официальной статистике на 2022 год только 41% всех застрахованных лиц старше 18 лет прошли обязательные профилактические осмотры у своего личного врача. К сентябрю текущего года обязательные осмотры прошли только 22% застрахованных граждан. Это означает, что больше половины болгар не воспользовались этой возможностью.

Врачи общей практики называют это «тревожной тенденцией», поскольку профилактика может помочь выявить многие заболевания на ранней стадии, делая лечение более доступным и дешевым.

УНІАН По материалам:

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