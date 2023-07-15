Более половины школьников хочет работать в ІТ — исследование (инфографика) Сегодня 16:20 — Личные финансы

Более половины школьников хочет работать в ІТ — исследование (инфографика)

Украинцы продолжают интересоваться ІТ-специальностями даже в условиях замедленного роста рынка. Среди тех, кто планирует связать свое будущее с технологической отраслью, школьники.

По данным Ассоциации ІТ Ukraine, в 2022 году 54% старшеклассников хотели работать в ІТ. Через полтора года полномасштабной войны их количество продолжает расти.

В крупнейшей ІТ-компании Украины EPAM отмечают, что школьники стали более мотивированными и более ответственно относятся к обучению. Именно такие наблюдения фиксируются в этом году среди участников бесплатной образовательной программы Pre-Junior для учащихся старших классов.

«Показателен простой критерий — уровень выполнения домашнего задания, который с начала 2022 года вырос более чем вдвое, — с 18 до 40%», — говорит руководитель образовательных программ Денис Гринев. — К тому же учеников уже не устраивает только оценка, они просят развернутую обратную связь с рекомендациями. Мы видим креативный подход у молодежи. В определенных задачах их решения могут быть удачнее, чем у опытных программистов".

Сознательные старшеклассники уже в 15−16 лет пытаются развивать знания, которые понадобятся в работе. Так, согласно опросу, проведенному среди участников образовательной программы, 55% школьников понимают, какие именно навыки будут необходимы для работы. В то же время такое же количество учеников считает, что школьных знаний не хватает для обоснованного выбора профессии.

Преподаватели ЕРАМ University отмечают, что часть подростков перед обучением ищет дополнительные материалы в интернете, но больше информации об индустрии и специальностях они узнают от знакомых айтишников. 70% школьников отметили, что идут за советом к практикующим ІТ-специалистам. У таких учеников нет стереотипов о том, что стать специалистом можно «легко и быстро».

Согласно опросу, преподаватели отмечают две причины, которые сейчас дополнительно увеличивают привлекательность ІТ для школьников:

Устойчивость отрасли. Школьники увидели, что, несмотря на полномасштабную войну, когда другие отрасли пострадали сильнее, большинство айтишников продолжали работать.

Школьники увидели, что, несмотря на полномасштабную войну, когда другие отрасли пострадали сильнее, большинство айтишников продолжали работать. Стремление к финансовой самостоятельности. Тенденция, усилившаяся в последние годы, состоит в том, что часть молодежи желает начать работать как можно раньше. В IT реальные знания и практические навыки ценятся больше чем наличие документа об образовании. Некоторые школьники уже интересуются возможностью работать параллельно с учебой.

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