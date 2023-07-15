Более половины школьников хочет работать в ІТ — исследование (инфографика)
Украинцы продолжают интересоваться ІТ-специальностями даже в условиях замедленного роста рынка. Среди тех, кто планирует связать свое будущее с технологической отраслью, школьники.
По данным Ассоциации ІТ Ukraine, в 2022 году 54% старшеклассников хотели работать в ІТ. Через полтора года полномасштабной войны их количество продолжает расти.
В крупнейшей ІТ-компании Украины EPAM отмечают, что школьники стали более мотивированными и более ответственно относятся к обучению. Именно такие наблюдения фиксируются в этом году среди участников бесплатной образовательной программы Pre-Junior для учащихся старших классов.
«Показателен простой критерий — уровень выполнения домашнего задания, который с начала 2022 года вырос более чем вдвое, — с 18 до 40%», — говорит руководитель образовательных программ Денис Гринев. — К тому же учеников уже не устраивает только оценка, они просят развернутую обратную связь с рекомендациями. Мы видим креативный подход у молодежи. В определенных задачах их решения могут быть удачнее, чем у опытных программистов".
Сознательные старшеклассники уже в 15−16 лет пытаются развивать знания, которые понадобятся в работе. Так, согласно опросу, проведенному среди участников образовательной программы, 55% школьников понимают, какие именно навыки будут необходимы для работы. В то же время такое же количество учеников считает, что школьных знаний не хватает для обоснованного выбора профессии.
Преподаватели ЕРАМ University отмечают, что часть подростков перед обучением ищет дополнительные материалы в интернете, но больше информации об индустрии и специальностях они узнают от знакомых айтишников. 70% школьников отметили, что идут за советом к практикующим ІТ-специалистам. У таких учеников нет стереотипов о том, что стать специалистом можно «легко и быстро».
Согласно опросу, преподаватели отмечают две причины, которые сейчас дополнительно увеличивают привлекательность ІТ для школьников:
- Устойчивость отрасли. Школьники увидели, что, несмотря на полномасштабную войну, когда другие отрасли пострадали сильнее, большинство айтишников продолжали работать.
- Стремление к финансовой самостоятельности. Тенденция, усилившаяся в последние годы, состоит в том, что часть молодежи желает начать работать как можно раньше. В IT реальные знания и практические навыки ценятся больше чем наличие документа об образовании. Некоторые школьники уже интересуются возможностью работать параллельно с учебой.
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