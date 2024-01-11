Более половины потребителей балансирующего рынка электроэнергии являются неплательщиками, — Укрэнерго — Finance.ua
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Более половины потребителей балансирующего рынка электроэнергии являются неплательщиками, — Укрэнерго

Личные финансы
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Более 50% потребителей на балансирующем рынке электроэнергии являются неплательщиками, поэтому задержки с расчетами на нем составляют уже больше года.
Об этом во время обсуждения на Energy Club заявил начальник Департамента администратора по расчетам НЭК «Укрэнерго» Александр Волков.
Он пояснил, что с начала работы нового рынка электроэнергии в 2019 году, то есть за последние четыре года на рынке, особенно балансирующем, сложился определенный дисбаланс.
«Есть обязательства как перед Укрэнерго рассчитываться за закупленную нами балансирующую энергию, так и обязательства участников этого рынка рассчитываться с нами за проданную компанией балансирующую энергию… Но мы имеем ситуацию, что у нас есть группа потребителей, и они составляют в этих расчетах даже более 50%, которые не рассчитываются вовремя за предоставленную Укрэнерго балансирующую электроэнергию», — рассказал Волков.
Поэтому, по его словам, складывается сложная ситуация, когда собранных компанией средств не хватает для того, чтобы, в свою очередь, Укрэнерго могло в полной мере рассчитываться с генерирующими компаниями.
«У нас в данный момент задержка с расчетами от нормального графика составляет больше года. Мы сейчас рассчитываемся на рынке за ноябрь 2022-го года и надеемся в ближайшее время перейти к расчетам за декабрь 2022-го».
Накануне глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщал, что в ближайшее время компания будет отключать должников, которые потребляют электроэнергию на балансирующем рынке и не платят за нее, поскольку такая задолженность совокупно уже превышает 30 млрд грн.
Ранее в Укргидроэнерго заявляли, что вопрос долгов на балансирующем рынке критический и его нужно немедленно решать. Долг Укрэнерго перед их компанией за балансирующую электроэнергию в прошлом году вырос вдвое — с 4 до 8 млрд грн.
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По материалам:
УНІАН
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