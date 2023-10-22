Более половины компаний в Украине испытывают нехватку кадров — исследование — Finance.ua
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Более половины компаний в Украине испытывают нехватку кадров — исследование

Личные финансы
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Более половины компаний в Украине испытывают нехватку кадров — исследование
Более половины компаний в Украине испытывают нехватку кадров — исследование
Бизнес уже ощущает нехватку кадров. Большинство компаний, а именно 65% опрошенных, планируют открывать вакансии в 2024 году.
Об этом говорится в исследовании Европейской Бизнес Ассоциации «Рынок труда во время войны».

Удаленная работа

Как показывают результаты исследования, 61% участников могут работать дистанционно (28% утверждают, что опция доступна всем работникам), 11% такой возможности не имеют.
Категории работников, не имеющих возможности работать дистанционно:
  • сотрудники склада и производства;
  • сотрудники торговых точек (непосредственно в магазине);
  • банковские специалисты: работники отделений, инкассации, кассы перерасчета;
  • технический персонал: уборщица, водитель, охранник;
  • административный персонал: секретарь, офис-менеджер;
  • механик, мастер-приемщик;
  • директор/заместитель директора, главный бухгалтер;
  • менеджер по продажам;
  • работники логистической сферы;
  • медицинские работники и работники лабораторий;
  • юристы судебной и уголовной практик;
  • руководители, обязанные подписывать бумажные документы;
  • менеджер по обслуживанию клиентов;
  • ІТ-специалист и HR-менеджер;
  • менеджмент среднего и высшего звена.
Более половины компаний в Украине испытывают нехватку кадров — исследование

Работники за границей

33% бизнесов сообщили, что имеют не более 5% работников за границей. А у 19% бизнесов все работники компании сейчас проживают и работают в Украине.
Среди популярных стран, где проживают сотрудники компаний, были названы следующие страны: Польша, Германия, Чехия, Румыния, Великобритания, Испания, Израиль, Нидерланды, Словения, Австрия, Норвегия, Бельгия, США, Швейцария, Канада, Латвия, Италия, Люксембург.
В то же время почти половина респондентов сообщили (49%), что их компания не планирует возвращать работников в офис в ближайшее время. 34% отметили, что в ближайшее время компания планирует возвращать всех работников в офис. А 17% респондентов сообщили, что компания планирует возвращать не все категории работников.

Общая ситуация с кадрами

Бизнес уже ощущает нехватку кадров. Так, 55% компаний подтвердили, что уже испытывают нехватку кадров, 33% отметили, что испытывают это частично и еще 12% пока не испытывают недостатка.
Какие вакансии по мнению HR сообщества, сложнее всего закрыть. Это, в частности:
  • менеджер среднего и высшего звена (директор, руководитель);
  • специалист узкого профиля;
  • специалист со знанием английского языка;
  • маркетолог, ІТ специалист, HR, секретарь, менеджер по продажам;
  • юрист, аудитор, адвокат, финансист, логист, бизнес-аналитик;
  • инженер, химик, фармацевт, агроном, микробиолог;
  • слесарь, механик;
  • производственный персонал;
  • рабочие магазина: повар, пекарь, раздельщик рыбы;
  • обслуживающий персонал;
Более половины компаний в Украине испытывают нехватку кадров — исследование
В целом же HR специалисты выделили следующие проблемы на рынке труда Украины:
  • дефицит талантов;
  • мобилизация;
  • желание работать удаленно;
  • отток квалифицированных кадров за границу;
  • выгорание и усталость сотрудников;
  • украинский бизнес продолжает работать в «сером» или «черном» поле, что не очень привлекает возвращение выехавшего населения;
  • диспропорции между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса;
  • низкий уровень заработной платы;
  • нехватка специалистов со знанием английского языка;
  • со стороны HR отделов: эйджизм и предвзятость по поводу гендерных ролей;
  • официальное трудоустройство военнообязанных (из-за риска быть мобилизованным);
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По материалам:
Finance.ua
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