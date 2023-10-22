Более половины компаний в Украине испытывают нехватку кадров — исследование
Бизнес уже ощущает нехватку кадров. Большинство компаний, а именно 65% опрошенных, планируют открывать вакансии в 2024 году.
Об этом говорится в исследовании Европейской Бизнес Ассоциации «Рынок труда во время войны».
Удаленная работа
Как показывают результаты исследования, 61% участников могут работать дистанционно (28% утверждают, что опция доступна всем работникам), 11% такой возможности не имеют.
Категории работников, не имеющих возможности работать дистанционно:
- сотрудники склада и производства;
- сотрудники торговых точек (непосредственно в магазине);
- банковские специалисты: работники отделений, инкассации, кассы перерасчета;
- технический персонал: уборщица, водитель, охранник;
- административный персонал: секретарь, офис-менеджер;
- механик, мастер-приемщик;
- директор/заместитель директора, главный бухгалтер;
- менеджер по продажам;
- работники логистической сферы;
- медицинские работники и работники лабораторий;
- юристы судебной и уголовной практик;
- руководители, обязанные подписывать бумажные документы;
- менеджер по обслуживанию клиентов;
- ІТ-специалист и HR-менеджер;
- менеджмент среднего и высшего звена.
Работники за границей
33% бизнесов сообщили, что имеют не более 5% работников за границей. А у 19% бизнесов все работники компании сейчас проживают и работают в Украине.
Среди популярных стран, где проживают сотрудники компаний, были названы следующие страны: Польша, Германия, Чехия, Румыния, Великобритания, Испания, Израиль, Нидерланды, Словения, Австрия, Норвегия, Бельгия, США, Швейцария, Канада, Латвия, Италия, Люксембург.
В то же время почти половина респондентов сообщили (49%), что их компания не планирует возвращать работников в офис в ближайшее время. 34% отметили, что в ближайшее время компания планирует возвращать всех работников в офис. А 17% респондентов сообщили, что компания планирует возвращать не все категории работников.
Общая ситуация с кадрами
Бизнес уже ощущает нехватку кадров. Так, 55% компаний подтвердили, что уже испытывают нехватку кадров, 33% отметили, что испытывают это частично и еще 12% пока не испытывают недостатка.
Какие вакансии по мнению HR сообщества, сложнее всего закрыть. Это, в частности:
- менеджер среднего и высшего звена (директор, руководитель);
- специалист узкого профиля;
- специалист со знанием английского языка;
- маркетолог, ІТ специалист, HR, секретарь, менеджер по продажам;
- юрист, аудитор, адвокат, финансист, логист, бизнес-аналитик;
- инженер, химик, фармацевт, агроном, микробиолог;
- слесарь, механик;
- производственный персонал;
- рабочие магазина: повар, пекарь, раздельщик рыбы;
- обслуживающий персонал;
В целом же HR специалисты выделили следующие проблемы на рынке труда Украины:
- дефицит талантов;
- мобилизация;
- желание работать удаленно;
- отток квалифицированных кадров за границу;
- выгорание и усталость сотрудников;
- украинский бизнес продолжает работать в «сером» или «черном» поле, что не очень привлекает возвращение выехавшего населения;
- диспропорции между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса;
- низкий уровень заработной платы;
- нехватка специалистов со знанием английского языка;
- со стороны HR отделов: эйджизм и предвзятость по поводу гендерных ролей;
- официальное трудоустройство военнообязанных (из-за риска быть мобилизованным);
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