Более половины компаний в Украине испытывают нехватку кадров — исследование Сегодня 21:30 — Личные финансы

Более половины компаний в Украине испытывают нехватку кадров — исследование

Бизнес уже ощущает нехватку кадров. Большинство компаний, а именно 65% опрошенных, планируют открывать вакансии в 2024 году.

Об этом говорится в исследовании Европейской Бизнес Ассоциации «Рынок труда во время войны».

Удаленная работа

Как показывают результаты исследования, 61% участников могут работать дистанционно (28% утверждают, что опция доступна всем работникам), 11% такой возможности не имеют.

Категории работников, не имеющих возможности работать дистанционно:

сотрудники склада и производства;

сотрудники торговых точек (непосредственно в магазине);

банковские специалисты: работники отделений, инкассации, кассы перерасчета;

технический персонал: уборщица, водитель, охранник;

административный персонал: секретарь, офис-менеджер;

механик, мастер-приемщик;

директор/заместитель директора, главный бухгалтер;

менеджер по продажам;

работники логистической сферы;

медицинские работники и работники лабораторий;

юристы судебной и уголовной практик;

руководители, обязанные подписывать бумажные документы;

менеджер по обслуживанию клиентов;

ІТ-специалист и HR-менеджер;

менеджмент среднего и высшего звена.

Работники за границей

33% бизнесов сообщили, что имеют не более 5% работников за границей. А у 19% бизнесов все работники компании сейчас проживают и работают в Украине.

Среди популярных стран, где проживают сотрудники компаний, были названы следующие страны: Польша, Германия, Чехия, Румыния, Великобритания, Испания, Израиль, Нидерланды, Словения, Австрия, Норвегия, Бельгия, США, Швейцария, Канада, Латвия, Италия, Люксембург.

В то же время почти половина респондентов сообщили (49%), что их компания не планирует возвращать работников в офис в ближайшее время. 34% отметили, что в ближайшее время компания планирует возвращать всех работников в офис. А 17% респондентов сообщили, что компания планирует возвращать не все категории работников.

Общая ситуация с кадрами

Бизнес уже ощущает нехватку кадров. Так, 55% компаний подтвердили, что уже испытывают нехватку кадров, 33% отметили, что испытывают это частично и еще 12% пока не испытывают недостатка.

Какие вакансии по мнению HR сообщества, сложнее всего закрыть. Это, в частности:

менеджер среднего и высшего звена (директор, руководитель);

специалист узкого профиля;

специалист со знанием английского языка;

маркетолог, ІТ специалист, HR, секретарь, менеджер по продажам;

юрист, аудитор, адвокат, финансист, логист, бизнес-аналитик;

инженер, химик, фармацевт, агроном, микробиолог;

слесарь, механик;

производственный персонал;

рабочие магазина: повар, пекарь, раздельщик рыбы;

обслуживающий персонал;

В целом же HR специалисты выделили следующие проблемы на рынке труда Украины:

дефицит талантов;

мобилизация;

желание работать удаленно;

отток квалифицированных кадров за границу;

выгорание и усталость сотрудников;

украинский бизнес продолжает работать в «сером» или «черном» поле, что не очень привлекает возвращение выехавшего населения;

диспропорции между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса;

низкий уровень заработной платы;

нехватка специалистов со знанием английского языка;

со стороны HR отделов: эйджизм и предвзятость по поводу гендерных ролей;

официальное трудоустройство военнообязанных (из-за риска быть мобилизованным);

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