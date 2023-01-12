Более миллиарда гривен на финансирование экономики во время войны: как Укрэксимбанк работает с NPL — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Более миллиарда гривен на финансирование экономики во время войны: как Укрэксимбанк работает с NPL Сегодня 09:52

Дмитрий Каплюк, член правления Укрэксимбанка

Когда казалось, что финансовую систему Украины ждут лишь катастрофические потери, государственный банк даже в условиях полномасштабной войны сумел вернуть более 1 млрд грн задолженных средств, уже работающих на экономику страны.

Взыскание NPL (проблемной задолженности) — важная часть работы любого банка. И государственный Укрэксим возлагал на 2022 год амбициозные планы в этой сфере — масштабные по объемам и направлениям. Однако российское вторжение поставило не только Эксим, но и всю банковскую систему перед выбором: «заморозить» большинство проектов по взысканию NPL или рискнуть адаптировать стратегию к военным реалиям.

Команда банка приняла непростое решение: не только продолжить, но и усилить работу с NPL. Время показало, что это была верная стратегия: за 11 месяцев банк обеспечил погашение проблемной задолженности на сумму более 1 миллиарда гривен. Это около 70% показателей 2021 года.

Важно, что почти 60% от общей суммы погашений NPL составили поступления от платежей по реструктуризированным кредитам и продажи взысканного имущества.

"Работа с NPL никогда не была столь сложной, как в 2022 году. С точки зрения процедуры — несколько месяцев не работали государственные реестры и судебная система, действовал мораторий на взыскание арестованного имущества в исполнительных производствах, открытых по нотариальным надписям. Потенциальные покупатели, конечно, учитывали и динамику боевых действий на территории Украины, и возможный коллапс в экономике. Это значительно снижало их стремление к инвестициям. В беспрецедентных условиях оказались все: и банковская система, и клиенты банка, и потенциальные инвесторы.

В течение одиннадцати тяжелых турбулентных месяцев банк сформировал пул потенциальных покупателей залоговых и непрофильных активов банка. Высокое качество и ликвидность активов Укрэксима на продажу — один из важнейших факторов, повлиявших на внушительный результат работы с NPL", — отмечает член Правления Укрэксимбанка Дмитрий Каплюк.

Чтобы не снижать темпы погашения NPL и не нести дополнительные расходы в кризисное время, банк адаптировал к новым реалиям свою стратегию работы с проблемной задолженностью. Так, для взыскания NPL использовались как классические инструменты урегулирования проблемной задолженности, так и относительно новые для государственных банков. В частности, речь идет о продаже права требования по кредитам, участии банка как покупателя в аукционах по продаже имущества, находящегося в залоге банка, сотрудничестве с коллекторскими компаниями по работе с задолженностью физических лиц и т.п.

Реструктуризации

Понимая экономическую и военную ситуацию, банк шел навстречу клиентам. Укрэксим быстро провел реструктуризацию задолженности для заемщиков, которые могли продолжать работать в условиях военного положения. Не платили по кредитам только те заемщики, активы которых находились непосредственно в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях.

Прозрачные аукционы

Еще до начала полномасштабной войны Укрэксимбанк одним из первых среди государственных банков внедрил четкую нормативную базу по порядку продажи долга. Чтобы достичь максимального уровня возврата задолженности по каждому сложному случаю, банк предусмотрел несколько стадий продажи проблемных кредитов на открытых и прозрачных аукционах. Так, первые два аукциона проходят по классической английской схеме — на повышение цены. Для последующих применяется схема голландских аукционов с понижением цены до заранее определенного уровня.

Несмотря на все сложности «военного года», Укрэксимбанк смог провести все запланированные английские аукционы по продаже прав задолженности юридических и физических лиц. Однако на этом работа не завершается: уже принято решение о продаже первых кейсов на голландских аукционах, торги по которым стартуют в январе 2023 года.

Аукционы по продаже взысканного имущества проходили полностью прозрачно, при наличии как минимум нескольких потенциальных покупателей по каждому объекту. Среди самых успешных торгов — продажа нежилых помещений в центре Киева на сумму почти 200 млн грн и производственных зданий бывшего инструментального завода в Каменце-Подольском за 50 млн грн.

«Во втором кейсе особенно важно, что новый владелец производственных зданий взял на себя обязательство присоединиться к правительственной программе по релокации производственных объектов и эвакуированных из зоны боевых действий предприятий», — отмечает член Правления Укрэксимбанка Дмитрий Каплюк.

Выкуп залогового имущества

Также в 2022 году Укрэксим начал применять ранее непопулярный среди государственных банков инструмент — непосредственное участие как банка-покупателя в аукционах по продаже находящегося в залоге имущества. В прошлом у Укрэксимбанка был опыт, когда имущество заемщиков продавалось со значительными скидками. В таких случаях банк был вынужден прилагать дополнительные усилия для обжалования результатов торгов. Поэтому по ряду аукционов по продаже имущества банк стал участвовать в торгах как покупатель.

Стратегия доказала свою результативность: государственный банк не только предотвращает реализацию схем продажи имущества по заниженной стоимости, но и имеет возможность самостоятельно провести его последующую продажу с допуском широкого круга инвесторов. Яркими примерами этого стало дела о банкротстве автомобильной корпорации и продаже в исполнительном производстве торгово-развлекательного комплекса, расположенного на Оболони в Киеве. Эти сделки позволили банку вернуть задолженность на сумму более 200 млн грн.

Задолженность физических лиц

Доля проблемных кредитов физических лиц в Укрэксимбанке незначительна, однако банк работает и в этом направлении. С начала полномасштабного вторжения Укрэксим шел навстречу всем заемщикам, готовым к сотрудничеству, и применял разные программы добровольного урегулирования задолженности. Что касается заемщиков, долгое время отказывающихся сотрудничать с банком, то часть таких долгов была передана на урегулирование коллекторским компаниям — безусловно, с соблюдением всех требований НБУ и действующего законодательства. Это новый для Укрэксимбанка инструмент, благодаря применению которого 150 кредитов, по которым не было никаких поступлений за последние 3 года, были полностью погашены.

Адекватный уровень резервов под NPL — это операционная устойчивость банка

"На сегодняшний день под портфель проблемных активов сформирован надлежащий уровень резервов и, соответственно, он не оказывает влияния на операционную устойчивость банка. 11 месяцев военного года доказали два важных постулата. Так, имеющийся запас прочности позволяет Укрэксимбанку уверенно проходить этот трудный для страны период. А работа по снижению уровня NPL может быть эффективной и стоит усилий даже при таких условиях.

Банк продолжает проводить тщательный мониторинг качества кредитного портфеля и адекватно оценивать риски. В следующем году мы усилим планируемые меры по урегулированию NPL и рассчитываем вернуть значительные объемы проблемной задолженности. В частности, только от продажи прав требования на голландских аукционах ожидаем получить не менее миллиарда гривен", — комментирует Дмитрий Каплюк.

Укрексiмбанк По материалам:

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