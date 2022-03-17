Более четверти предпринимателей потеряли из-за войны от $10 тыс. до $50 тыс. (опрос) — Finance.ua

Более четверти украинских предпринимателей оценивают прямые потери своего бизнеса из-за войны в сумму от $10 тыс. до $50 тыс.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный совместно Advanter Group и Лигой деловых клубов Украины.
Речь идет о потерянных ресурсах, товарах, основных фондах, вынужденных переплатах, расходах на релокацию — то есть только прямые потери, без учета недополученных прибылей из-за военного положения в стране.
Оценка прямых потерь бизнеса с 24 февраля:
только 12% среди опрошенных назвали прямые потери своего бизнеса незначительными;
до $10 тыс. потеряли 23% респондентов;
от $10 тыс. до $50 тыс. недосчиталось 29% опрошенных предпринимателей;
еще 20% оценивают потери в сумму от $50 тыс. до $200 тыс.;
9% бизнеса подсчитали, что потеряли от $200 тыс. до $1 млн;
а о потерях более чем на $1 млн заявили 7% респондентов.
В зависимости от размера бизнеса средние потери оцениваются следующим образом:
микропредприятия — $31 989;
малые предприятия — $352 791;
средние предприятия — $1 890 625.
Какие нужды имеют предприниматели сейчас (можно было выбрать до 3 вариантов):
налоговые каникулы — 62%;
доступ к удешевлению финансов — 55%;
консультационная помощь — 22%;
помощь в организации экспорта — 17%;
помощь в реклокации бизнеса — 20%;
помощь в продвижении продукции — 29%;
техническая помощь — 4%;
помощь с организацией логистики — 18%;
помощь в сохранении ключевых сотрудников — 25%;
помощь с дерегуляцией (сертификаты, лицензии и т.п.) — 11%;
помощь с ускорением таможенных процедур — 13%.
Прогнозы на 2022 год. 15,1% предпринимателей ожидают, что их бизнес остановится уже в текущем году. Четверть прогнозирует получить до 20% выручки от 2021 г., 32,2% — возможно получат 20-50% выручки; 12,2% — рассчитывают заработать 50-80% от 2021 года.
Рост на 20-50% пророчат своему бизнесу 5,7% опрошенных бизнесменов, а вариант «Возрастем существенно» выбрали лишь 4,5% респондентов.