Более четверти предпринимателей потеряли из-за войны от $10 тыс. до $50 тыс. (опрос) — Finance.ua
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Более четверти предпринимателей потеряли из-за войны от $10 тыс. до $50 тыс. (опрос)

Сегодня 12:02Личные финансы
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Более четверти украинских предпринимателей оценивают прямые потери своего бизнеса из-за войны в сумму от $10 тыс. до $50 тыс.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный совместно Advanter Group и Лигой деловых клубов Украины.
Речь идет о потерянных ресурсах, товарах, основных фондах, вынужденных переплатах, расходах на релокацию — то есть только прямые потери, без учета недополученных прибылей из-за военного положения в стране.

Оценка прямых потерь бизнеса с 24 февраля:

  • только 12% среди опрошенных назвали прямые потери своего бизнеса незначительными;
  • до $10 тыс. потеряли 23% респондентов;
  • от $10 тыс. до $50 тыс. недосчиталось 29% опрошенных предпринимателей;
  • еще 20% оценивают потери в сумму от $50 тыс. до $200 тыс.;
  • 9% бизнеса подсчитали, что потеряли от $200 тыс. до $1 млн;
  • а о потерях более чем на $1 млн заявили 7% респондентов.
В зависимости от размера бизнеса средние потери оцениваются следующим образом:
  • микропредприятия — $31 989;
  • малые предприятия — $352 791;
  • средние предприятия — $1 890 625.
Более четверти предпринимателей потеряли из-за войны от $10 тыс. до $50 тыс. (опрос)
Какие нужды имеют предприниматели сейчас (можно было выбрать до 3 вариантов):
  • налоговые каникулы — 62%;
  • доступ к удешевлению финансов — 55%;
  • консультационная помощь — 22%;
  • помощь в организации экспорта — 17%;
  • помощь в реклокации бизнеса — 20%;
  • помощь в продвижении продукции — 29%;
  • техническая помощь — 4%;
  • помощь с организацией логистики — 18%;
  • помощь в сохранении ключевых сотрудников — 25%;
  • помощь с дерегуляцией (сертификаты, лицензии и т.п.) — 11%;
  • помощь с ускорением таможенных процедур — 13%.
Прогнозы на 2022 год. 15,1% предпринимателей ожидают, что их бизнес остановится уже в текущем году. Четверть прогнозирует получить до 20% выручки от 2021 г., 32,2% — возможно получат 20-50% выручки; 12,2% — рассчитывают заработать 50-80% от 2021 года.
Более четверти предпринимателей потеряли из-за войны от $10 тыс. до $50 тыс. (опрос)
Рост на 20-50% пророчат своему бизнесу 5,7% опрошенных бизнесменов, а вариант «Возрастем существенно» выбрали лишь 4,5% респондентов.
По материалам: Finance.UA
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