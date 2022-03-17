Более четверти предпринимателей потеряли из-за войны от $10 тыс. до $50 тыс. (опрос) — Finance.ua

Более четверти предпринимателей потеряли из-за войны от $10 тыс. до $50 тыс. (опрос)

Сегодня 12:02 — Личные финансы

Более четверти украинских предпринимателей оценивают прямые потери своего бизнеса из-за войны в сумму от $10 тыс. до $50 тыс.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный совместно Advanter Group и Лигой деловых клубов Украины.

Речь идет о потерянных ресурсах, товарах, основных фондах, вынужденных переплатах, расходах на релокацию — то есть только прямые потери, без учета недополученных прибылей из-за военного положения в стране.

Оценка прямых потерь бизнеса с 24 февраля:

только 12% среди опрошенных назвали прямые потери своего бизнеса незначительными;

до $10 тыс. потеряли 23% респондентов;

от $10 тыс. до $50 тыс. недосчиталось 29% опрошенных предпринимателей;



еще 20% оценивают потери в сумму от $50 тыс. до $200 тыс.;

9% бизнеса подсчитали, что потеряли от $200 тыс. до $1 млн;

а о потерях более чем на $1 млн заявили 7% респондентов.

В зависимости от размера бизнеса средние потери оцениваются следующим образом:

микропредприятия — $31 989;

малые предприятия — $352 791;

средние предприятия — $1 890 625.

Какие нужды имеют предприниматели сейчас (можно было выбрать до 3 вариантов):

налоговые каникулы — 62%;

доступ к удешевлению финансов — 55%;

консультационная помощь — 22%;

помощь в организации экспорта — 17%;

помощь в реклокации бизнеса — 20%;

помощь в продвижении продукции — 29%;

техническая помощь — 4%;

помощь с организацией логистики — 18%;

помощь в сохранении ключевых сотрудников — 25%;



помощь с дерегуляцией (сертификаты, лицензии и т.п.) — 11%;



помощь с ускорением таможенных процедур — 13%.



Прогнозы на 2022 год. 15,1% предпринимателей ожидают, что их бизнес остановится уже в текущем году. Четверть прогнозирует получить до 20% выручки от 2021 г., 32,2% — возможно получат 20-50% выручки; 12,2% — рассчитывают заработать 50-80% от 2021 года.

Рост на 20-50% пророчат своему бизнесу 5,7% опрошенных бизнесменов, а вариант «Возрастем существенно» выбрали лишь 4,5% респондентов.

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