Более четверти электроэнергии в квартирах «съедают» всего два устройства — «Укрэнерго» Сегодня 13:00 — Энергетика

На фоне массовых аварийных отключений электричества в Украине Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» назвала самые затратные электроприборы. Оказалось, что в среднем 28% от общего потребления электроэнергии составляют телевизоры и компьютеры.

Об этом говорится в сообщении « Укрэнерго » 13 октября.

Соответствующие расчеты, как отметила компания, произвела германская Федеральная ассоциация управления энергетики и водными ресурсами (BDEW).

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Согласно им, потребление энергии в квартире распределяется следующим образом:

28% — телевизоры, игровые приставки и компьютеры;

14% — стирка и сушка одежды;

13% — освещение;

11% — холодильники и морозильники;

9% — приготовление пищи;

8% — мытье посуды.

Накануне, 12 октября, «Укрэнерго» призвало украинцев вернуться в режим жесткой экономии света. В компании тогда объяснили: чем выше потребление — тем больше веерных отключений электроэнергии.

Там уточнили, что не призывают жителей не включать свет и электроприборы весь день. Однако наименьший уровень потребления электроэнергии — ночью. Пользоваться обогревателями, стиральными машинами, включать бойлеры, посудомойки и другие энергозатратные приборы лучше именно в это время, рекомендовали в «Укрэнерго».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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