Более четверти электроэнергии в квартирах «съедают» всего два устройства — «Укрэнерго» — Finance.ua
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Более четверти электроэнергии в квартирах «съедают» всего два устройства — «Укрэнерго»

Энергетика
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Более четверти электроэнергии в квартирах «съедают» всего два устройства — «Укрэнерго»
На фоне массовых аварийных отключений электричества в Украине Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» назвала самые затратные электроприборы. Оказалось, что в среднем 28% от общего потребления электроэнергии составляют телевизоры и компьютеры.
Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго» 13 октября.
Соответствующие расчеты, как отметила компания, произвела германская Федеральная ассоциация управления энергетики и водными ресурсами (BDEW).
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Согласно им, потребление энергии в квартире распределяется следующим образом:
  • 28% — телевизоры, игровые приставки и компьютеры;
  • 14% — стирка и сушка одежды;
  • 13% — освещение;
  • 11% — холодильники и морозильники;
  • 9% — приготовление пищи;
  • 8% — мытье посуды.
Накануне, 12 октября, «Укрэнерго» призвало украинцев вернуться в режим жесткой экономии света. В компании тогда объяснили: чем выше потребление — тем больше веерных отключений электроэнергии.
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Там уточнили, что не призывают жителей не включать свет и электроприборы весь день. Однако наименьший уровень потребления электроэнергии — ночью. Пользоваться обогревателями, стиральными машинами, включать бойлеры, посудомойки и другие энергозатратные приборы лучше именно в это время, рекомендовали в «Укрэнерго».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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