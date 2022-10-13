Более четверти электроэнергии в квартирах «съедают» всего два устройства — «Укрэнерго»
На фоне массовых аварийных отключений электричества в Украине Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» назвала самые затратные электроприборы. Оказалось, что в среднем 28% от общего потребления электроэнергии составляют телевизоры и компьютеры.
Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго» 13 октября.
Соответствующие расчеты, как отметила компания, произвела германская Федеральная ассоциация управления энергетики и водными ресурсами (BDEW).
Согласно им, потребление энергии в квартире распределяется следующим образом:
- 28% — телевизоры, игровые приставки и компьютеры;
- 14% — стирка и сушка одежды;
- 13% — освещение;
- 11% — холодильники и морозильники;
- 9% — приготовление пищи;
- 8% — мытье посуды.
Накануне, 12 октября, «Укрэнерго» призвало украинцев вернуться в режим жесткой экономии света. В компании тогда объяснили: чем выше потребление — тем больше веерных отключений электроэнергии.
Там уточнили, что не призывают жителей не включать свет и электроприборы весь день. Однако наименьший уровень потребления электроэнергии — ночью. Пользоваться обогревателями, стиральными машинами, включать бойлеры, посудомойки и другие энергозатратные приборы лучше именно в это время, рекомендовали в «Укрэнерго».
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