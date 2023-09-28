Более 91 тыс. граждан переместились с Донбасса в рамках обязательной эвакуации — Finance.ua
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Более 91 тыс. граждан переместились с Донбасса в рамках обязательной эвакуации

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Из Донецкой области в безопасные регионы переместились более 91 тыс. граждан в рамках обязательной эвакуации с августа 2022 года, сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.
«Уже более года проводится обязательная эвакуация населения Донецкой области. Таким образом, с августа 2022 года в безопасные регионы переместились более 91 тысячи граждан. Среди них — более 11,5 тысячи детей и более 4 тысяч маломобильных», — сообщила пресс-служба министерства.
Отмечается, что обязательная эвакуация с Донецкой области осуществляется специальным поездом в Житомирскую область один раз за восемь дней по четным числам.
«По прибытии эвакуированные получают финансовую помощь от государства в размере 3 000 грн для детей и лиц с инвалидностью и 2 000 грн — для взрослых. В Житомирской области внутренних переселенцев размещают в бесплатных приютах. Им оказывают гуманитарную и психологическую помощь, а также сопровождение при оформлении справки внутренне перемещенного лица и выплат ВПЛ», — говорится в сообщении.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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