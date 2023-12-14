Более 90% базовых станций «Киевстар» в рабочем состоянии — спикер Сегодня 17:43 — Технологии&Авто

Более 90% базовых станций мобильного оператора «Киевстар» на подконтрольных Украине территориях работают.

Об этом сообщила представитель компании Ирина Леличенко в Facebook

«Развенчиваем слухи. „Хакеры „убили“ не только главный пункт управления всей сетью, но и снесли конфигурации на базовых станциях“ — это чушь. Более 90% базовых станций Киевстара на подконтрольной Украине территории — в трудоспособном состоянии», — отметила она.

Сейчас они обрабатывают активно растущий голосовой трафик.

Спикер оператора отметила, что у Киевстар не один «главный пункт управления сетью». Компания в первые месяцы войны построила несколько резервных пунктов, сейчас они находятся в рабочем состоянии.

Економічна Правда По материалам:

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