Более 90% базовых станций «Киевстар» в рабочем состоянии — спикер — Finance.ua
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Более 90% базовых станций «Киевстар» в рабочем состоянии — спикер

Технологии&Авто
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Более 90% базовых станций мобильного оператора «Киевстар» на подконтрольных Украине территориях работают.
Об этом сообщила представитель компании Ирина Леличенко в Facebook.
«Развенчиваем слухи. „Хакеры „убили“ не только главный пункт управления всей сетью, но и снесли конфигурации на базовых станциях“ — это чушь. Более 90% базовых станций Киевстара на подконтрольной Украине территории — в трудоспособном состоянии», — отметила она.

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Сейчас они обрабатывают активно растущий голосовой трафик.
Спикер оператора отметила, что у Киевстар не один «главный пункт управления сетью». Компания в первые месяцы войны построила несколько резервных пунктов, сейчас они находятся в рабочем состоянии.
По материалам:
Економічна Правда
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