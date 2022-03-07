Более 52% украинских компаний продолжают работать во время войны — Finance.ua

Более 52% украинских компаний продолжают работать во время войны

Сегодня 12:18 — Фондовый рынок

В Украине более 52% компаний продолжают работать даже во время войны.

Об этом сообщает в Facebook Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на результаты опроса Европейской бизнес-ассоциации.

«52% украинских компаний хоть и с ограничениями, но работают. Еще 27% приостановили, но хотят возобновлять свою деятельность», — говорится в сообщении.

По данным Центра, 63% компаний продолжают платить зарплату в полном объеме, а 45% производят также дополнительные или авансовые выплаты.

Большинство бизнесов поддерживают украинскую армию или территориальную оборону. В частности, 41% помогают финансово, 35% поддерживают работников, защищающих страну, 31% поставляют продукты, 29% поставляют услуги, 16% — лекарства, 9% — средства защиты и обороны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью