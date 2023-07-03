Более 400 сил и 3,8 с до сотни: на рынок выходит недорогой британский электрокар (фото) — Finance.ua

Более 400 сил и 3,8 с до сотни: на рынок выходит недорогой британский электрокар (фото) 03.07.2023, 02:23 — Технологии&Авто

Более 400 сил и 3,8 с до сотни: на рынок выходит недорогой британский электрокар (фото)

Линейку MG 4 на европейском рынке пополнит заряженная версия XPower. Электромобиль представят в середине июля на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Недавно новый MG 4 XPower был замечен в Мадриде. Электрокар прошел испытания в Европе — автомобили преодолели более 25 000 км и раньше уже посетили Гетеборг, Осло, Мюнхен, Амстердам и Париж. Кроме того, их тестировали в горах, а также проверяли на зарядных станциях от 20 разных производителей.

Электромобиль MG 4 XPower — топовая полноприводная версия хэтчбека. Он оснащен двумя моторами общей мощностью 430 л. с. С технологией помощи при старте Launch control разгон до 100 км/ч занимает всего 3,8 с.

Новый MG 4 XPower предложат исключительно с топовой батареей емкостью 64 кВт∙ч. Запас хода составляет около 400 км, а зарядка в быстром режиме на 80% займет 35 минут.

От стандартного MG 4 2023 заряженный вариант визуально отличается более агрессивной передней частью, декором на кузове и 18-дюймовыми дисками. Также известно, что топовой модели расширят комплектацию, но она останется весьма доступной и будет заметно дешевле основного конкурента Volkswagen ID.3 GTX.

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Фокус По материалам:

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