Более 34 млн гривен: СБУ разоблачила схему хищения бюджетных средств в Днепре — Finance.ua
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Более 34 млн гривен: СБУ разоблачила схему хищения бюджетных средств в Днепре

Криминал
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Более 34 млн гривен: СБУ разоблачила схему хищения бюджетных средств в Днепре
Более 34 млн гривен: СБУ разоблачила схему хищения бюджетных средств в Днепре
Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили схему хищения бюджетных средств в Днепре. Она нанесла государству ущерб более чем на 34 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ и пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
По материалам дела, трое владельцев местных рекламных агентств, в сговоре с чиновниками горсовета присвоили эти средства.
Схема заключалась в том, что на тендерах по предоставлению SMM-услуг, рекламе и освещению деятельности Днепровского горсовета побеждали подконтрольные предприниматели. За два года (2021−2023) горсовет выделил на эти услуги 123 млн гривен, из которых треть была присвоена путем завышенных цен и фиктивных договоров.
Как свидетельствуют материалы производства, тендеры выигрывали ФЛП с завышенными ценами, причем они не имели никакого отношения к маркетинговой деятельности. Чтобы реализовать сделку, чиновники горсовета вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию.
Владельцы этих предприятий в реальной жизни работают мастерами маникюра, разнорабочими на строительстве, водителями такси, бухгалтерами, продавцами электроприборов и другими специалистами. Их работа не имеет никакого отношения к предоставлению профессиональных SММ-услуг.
В ходе обысков у фигурантов были изъяты мобильные телефоны, банковские карты и документация, подтверждающая их преступную деятельность.
Десять участников схемы уведомлены о подозрении по статьям о создании преступной организации и хищении имущества в особо крупных размерах. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Идет досудебное расследование, устанавливаются все лица, причастные к преступлению.
По материалам:
РБК-Україна
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