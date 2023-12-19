Более 30 тыс. грн: Кабмин спрогнозировал среднемесячную зарплату к 2026 году — Finance.ua

Более 30 тыс. грн: Кабмин спрогнозировал среднемесячную зарплату к 2026 году Сегодня 09:00 — Личные финансы

Более 30 тыс. грн: Кабмин спрогнозировал среднемесячную зарплату к 2026 году

Кабинет Министров прогнозирует среднемесячную заработную плату работников 21 809 гривен в 2024 году, 25 732 гривны в 2025 году, 30 260 гривен в 2026 году.

Об этом говорится в постановлении № 1315 от 15 декабря об одобрении основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2024−2026 годы.

При этом прогнозируется, что среднемесячная зарплата, скорректированная на индекс потребительских цен, вырастет в 2024 году на 8,5%, в 2025 году — на 8,9%, в 2026 году — на 9,1%.

Также прогнозируется, что фонд оплаты труда наемных работников и денежного довольствия военнослужащих в 2024 году составит 2 346,3 млрд гривен, в 2025 году — 2 316,3 млрд гривен, в 2026 году — 2 710,6 млрд гривен.

Читайте также Как изменились зарплаты на фрилансе в Украине (инфографика)

Ожидается, что количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15−70 лет в 2024 году составит 12,3 млн человек, в 2025 году — 12,7 млн ​​человек, в 2026 году — 13 млн человек.

Уровень безработицы населения в возрасте 15−70 лет по методологии Международной организации труда прогнозируется в 2024 году 18,7% к рабочей силе соответствующего возраста, в 2025 году — 17,7%, в 2026 году — 15%.

При этом прогнозируется, что производительность труда в 2024 году вырастет на 4,2%, в 2025 году — на 3,3%, в 2026 году — на 3,8% к предыдущему году.

Справка Finance.ua:

отметим, по данным Государственной службы статистики, размер среднемесячной зарплаты в Украине во втором квартале 2023 года составил 17 176 гривен , что на 25,2% больше, чем за этот же период в 2022 году;



, что на 25,2% больше, чем за этот же период в 2022 году; по данным портала по поиску работы work.ua, после бума вакансий в октябре количество предложений работы в ноябре уменьшилось, а размер средней заработной платы вырос до 18 500 грн.



Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.