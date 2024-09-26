Более 30 стран и ЕС готовы отстроить Украину после войны — Зеленский — Finance.ua
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Более 30 стран и ЕС готовы отстроить Украину после войны — Зеленский

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Более 30 стран и Европейский Союз согласились с декларацией, направленной на восстановление Украины после военных действий, также это совместное обязательство поддержать украинское государство на пути в ЕС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече в формате «Группа G7+ Украина».
Глава государства отметил: «Мы ценим декларацию безопасности „Большой семерки“ и 26 двусторонних соглашений по безопасности, которые укрепляют всех нас. А теперь более 30 стран и ЕС согласились с декларацией, действительно сильной декларацией, направленной на восстановление Украины после военных действий. Это общее обязательство помочь восстановить Украину и поддержать наш путь в ЕС»
Зеленский сообщил, что обязательство охватывает координацию усилий по восстановлению через украинскую донорскую платформу, обеспечивающую воплощение общих идей в жизнь.
Он также подчеркнул, что важно, чтобы эта поддержка стала ощутимой в текущем году.
Президент сказал: «Именно поэтому до конца года планируется привлечь дополнительные финансовые ресурсы, получив доступ к $50 млрд обездвиженных активов государства-агрессора россии, которое обрушило на нас эту войну».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что рф уничтожила все тепловые электростанции в Украине и почти все гидростанции, что может вызвать отсутствие отопления для миллионов украинцев следующей зимой. Запорожская АЭС находится под угрозой ядерного инцидента.
По материалам:
Мета
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