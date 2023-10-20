Более 3 тысяч аграриев получили помощь в рамках программы ГАР — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Более 3 тысяч аграриев получили помощь в рамках программы ГАР

Личные финансы
35
Более 3 тысяч аграриев получили помощь в рамках программы ГАР
Более 3 тысяч аграриев получили помощь в рамках программы ГАР
В прошлом году государство предоставило финансовую поддержку более чем 3 тыс. украинских аграриев. Среди регионов больше помощи получили в Кировоградской и Львовской областях.
Общий объем помощи составил 1,6 млрд грн, из них 1,3 млрд грн ушли на землю, а 0,3 млрд грн — на коров.
В 2022 году немногим более 3 тыс. украинских аграриев получили финансовую помощь от государства. В частности, средства получили 2,7 тыс. сельхозпроизводителей, которые выращивают растения, и 275 аграриев, которые разводят коров. В целом государство выделило 1,3 млрд грн на землю и 0,3 млрд грн — на коров.
Более 3 тысяч аграриев получили помощь в рамках программы ГАР
Больше всего помощи на растениеводство получили фермерские хозяйства — их было 2597. Также государство выплатило деньги 287 обществам с ограниченной ответственностью, 124 частным предприятиям, 23 кооперативам и т. д.
Более 3 тысяч аграриев получили помощь в рамках программы ГАР
Первое место по выплате бюджетных субсидий на выращивание растений с большим отрывом заняла Кировоградская область — там деньги от государства получили 319 аграриев. Второе место у Полтавщины (274), а замыкает топ Виннитчина (252).
Более 3 тысяч аграриев получили помощь в рамках программы ГАР
Лидером по выплатам на разведение коров стала Львовская область — 50 аграриев. Далее следует Закарпатская область (31), а третье место разделили Ровенщина и Волынь (по 29).
Стоит отметить, что помощь на выращивание растений и разведение коров не получил ни один аграрий из тех регионов, значительная часть которых в течение прошлого года была оккупирована или находилась в зоне боевых действий — речь идет о Херсонской, Харьковской, Донецкой, Луганской, а также АР Крым.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, заявки на получение финансовой помощи сельхозпроизводителям подаются в Государственном аграрном реестре (ГАР), который был запущен Министерством аграрной политики и продовольствия при содействии ЕС 12 августа 2022 года. Одна из его главных задач — распределение различных видов поддержки аграриям из бюджета Украины, а также грантов для них от международных партнеров;
  • на выращивание растений предусмотрена помощь в размере 3,1 тысяч грн на гектар. Под условия программы подпадали аграрии, в которых не менее 1 га и не более 120 га. Соответственно, максимальный размер помощи может достигать 372 тыс. гривен;
  • бюджетная дотация на разведение коров выплачивается государством в расчете 5,3 тыс. гривен на 1 голову. Получить ее могут хозяйства, которые содержат от 3 до 100 голов крупного рогатого скота, поэтому максимальный размер дотации — 530 тыс. гривен.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.