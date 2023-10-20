Более 3 тысяч аграриев получили помощь в рамках программы ГАР — Finance.ua

Более 3 тысяч аграриев получили помощь в рамках программы ГАР Сегодня 08:36 — Личные финансы

Более 3 тысяч аграриев получили помощь в рамках программы ГАР

В прошлом году государство предоставило финансовую поддержку более чем 3 тыс. украинских аграриев. Среди регионов больше помощи получили в Кировоградской и Львовской областях.

Общий объем помощи составил 1,6 млрд грн, из них 1,3 млрд грн ушли на землю, а 0,3 млрд грн — на коров.

В 2022 году немногим более 3 тыс. украинских аграриев получили финансовую помощь от государства. В частности, средства получили 2,7 тыс. сельхозпроизводителей, которые выращивают растения, и 275 аграриев, которые разводят коров. В целом государство выделило 1,3 млрд грн на землю и 0,3 млрд грн — на коров.

Больше всего помощи на растениеводство получили фермерские хозяйства — их было 2597. Также государство выплатило деньги 287 обществам с ограниченной ответственностью, 124 частным предприятиям, 23 кооперативам и т. д.

Первое место по выплате бюджетных субсидий на выращивание растений с большим отрывом заняла Кировоградская область — там деньги от государства получили 319 аграриев. Второе место у Полтавщины (274), а замыкает топ Виннитчина (252).

Лидером по выплатам на разведение коров стала Львовская область — 50 аграриев. Далее следует Закарпатская область (31), а третье место разделили Ровенщина и Волынь (по 29).

Стоит отметить, что помощь на выращивание растений и разведение коров не получил ни один аграрий из тех регионов, значительная часть которых в течение прошлого года была оккупирована или находилась в зоне боевых действий — речь идет о Херсонской, Харьковской, Донецкой, Луганской, а также АР Крым.

Справка Finance.ua:

Напомним, заявки на получение финансовой помощи сельхозпроизводителям подаются в Государственном аграрном реестре (ГАР), который был запущен Министерством аграрной политики и продовольствия при содействии ЕС 12 августа 2022 года. Одна из его главных задач — распределение различных видов поддержки аграриям из бюджета Украины, а также грантов для них от международных партнеров;

на выращивание растений предусмотрена помощь в размере 3,1 тысяч грн на гектар. Под условия программы подпадали аграрии, в которых не менее 1 га и не более 120 га. Соответственно, максимальный размер помощи может достигать 372 тыс. гривен;



бюджетная дотация на разведение коров выплачивается государством в расчете 5,3 тыс. гривен на 1 голову. Получить ее могут хозяйства, которые содержат от 3 до 100 голов крупного рогатого скота, поэтому максимальный размер дотации — 530 тыс. гривен.



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