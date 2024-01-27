Более 3 триллионов долларов незаконных средств прошло через мировую финансовую систему в 2023 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Более 3 триллионов долларов незаконных средств прошло через мировую финансовую систему в 2023 году

10
Более 3 триллионов долларов незаконных средств прошло через мировую финансовую систему в 2023 году
Более 3 триллионов долларов незаконных средств прошло через мировую финансовую систему в 2023 году
В 2023 году через глобальную финансовую систему прошло около 3,1 трлн долл. незаконных средств, используемых для финансирования преступности.
Об этом говорится в отчете фондовой биржи Nasdaq.
Отмечается, что незаконные средства, отмытые через глобальную финансовую систему, чаще всего направлялись на торговлю людьми и наркотиками и финансирование терроризма.
В общей сложности из более 3 трлн долл. незаконных средств Nasdaq обнаружил, что 782,9 млрд долл. были связаны с оборотом наркотиков, а 346,7 млрд долл. — с торговлей людьми. Кроме того, в отчете подчеркивается, что около 11,5 млрд долл. было использовано для финансирования терроризма.
Также более 485 млрд долл. было потеряно из-за мошеннических схем и банковские махинации.
Помимо освещения потрясающих масштабов финансовых преступлений, в отчете представлены мысли о том, как лучше решать проблему.
«Этот отчет является важным шагом к пониманию масштабов финансовых преступлений. Объединив цифры с перспективами финансовых учреждений и историями человеческого влияния, теперь мы имеем глубокое представление о полном масштабе проблемы. Финансовые учреждения находятся на передовой предотвращения финансовых преступлений и защиты клиентов от ущерба, но они не могут сделать это в одиночку.
Именно поэтому мы находимся в авангарде объединения всей экосистемы, чтобы разработать новые способы решения этой проблемы", — сказал исполнительный вице-президент Nasdaq по борьбе с финансовыми преступлениями Брендан Бразерс.

Путь к финансовой независимости: как можно зарабатывать на фондовом рынке 📈

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.