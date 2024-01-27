Более 3 триллионов долларов незаконных средств прошло через мировую финансовую систему в 2023 году — Finance.ua

Более 3 триллионов долларов незаконных средств прошло через мировую финансовую систему в 2023 году Сегодня 13:13

Более 3 триллионов долларов незаконных средств прошло через мировую финансовую систему в 2023 году

В 2023 году через глобальную финансовую систему прошло около 3,1 трлн долл. незаконных средств, используемых для финансирования преступности.

Об этом говорится в отчете фондовой биржи Nasdaq.

Отмечается, что незаконные средства, отмытые через глобальную финансовую систему, чаще всего направлялись на торговлю людьми и наркотиками и финансирование терроризма.

В общей сложности из более 3 трлн долл. незаконных средств Nasdaq обнаружил, что 782,9 млрд долл. были связаны с оборотом наркотиков, а 346,7 млрд долл. — с торговлей людьми. Кроме того, в отчете подчеркивается, что около 11,5 млрд долл. было использовано для финансирования терроризма.

Также более 485 млрд долл. было потеряно из-за мошеннических схем и банковские махинации.

Помимо освещения потрясающих масштабов финансовых преступлений, в отчете представлены мысли о том, как лучше решать проблему.

«Этот отчет является важным шагом к пониманию масштабов финансовых преступлений. Объединив цифры с перспективами финансовых учреждений и историями человеческого влияния, теперь мы имеем глубокое представление о полном масштабе проблемы. Финансовые учреждения находятся на передовой предотвращения финансовых преступлений и защиты клиентов от ущерба, но они не могут сделать это в одиночку.

Именно поэтому мы находимся в авангарде объединения всей экосистемы, чтобы разработать новые способы решения этой проблемы", — сказал исполнительный вице-президент Nasdaq по борьбе с финансовыми преступлениями Брендан Бразерс.

Економічна Правда По материалам:

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