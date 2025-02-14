Более 29 тыс. абонентов ДТЭК в 2024 г. установили счетчики «день-ночь» — Finance.ua

Более 29 тыс. абонентов ДТЭК в 2024 г. установили счетчики «день-ночь» Сегодня 20:29 — Энергетика

Более 29 тыс. абонентов ДТЭК в 2024 г. установили счетчики «день-ночь»

За прошлый год более 29 тысяч семей Киевской, Днепропетровской, Одесской областей и Киева установили в своих домах счетчик «день-ночь», что на 58% больше, чем в 2023 году.

«За год владельцы этих приборов могут сэкономить до 5 тыс. грн на потреблении электроэнергии. Экономить стало еще проще — операторы системы распределения (ОСР) „ДТЭК Сети“ запустили онлайн-сервисы для заказа счетчика на сайте», — сообщили в пресс-релизе энергохолдинга в четверг.

Как пояснили в «ДТЭК», счетчик «день-ночь» учитывает объем потребленной электроэнергии отдельно днем ​​и ночью, поэтому с ним пользование электроприборами с 23:00 до 7:00 становится на 50% дешевле благодаря ночному тарифу. Для того чтобы потребители не тратили время на дополнительную настройку счетчика, ОСР «ДТЭК Сети» предлагают комплексную услугу — снятие старого и установку нового прибора учета, опломбирование и параметризацию.

«Все это сделает наш специалист в течение 10 дней с момента оплаты, предварительно согласовав с вами время работ», — отметили в компании.

В 2024 году «ДТЭК Сети» перевели все этапы заказа услуги счетчика «день-ночь» в онлайн.

«При покупке однофазного счетчика „день-ночь“ стоимостью 3999 грн и потреблении более 200 кВт в период с 23:00 до 7:00, вы экономите около 400 грн в месяц», — отметили в энергохолдинге.

«ДТЭК Энерго» обеспечивает замкнутый цикл производства электроэнергии из угля. Установленная мощность компании в тепловой генерации на январь 2022 года составила 13,3 ГВт. В угледобыче создан полный производственный цикл: добыча и обогащение угля, машиностроение и обслуживание шахтного оборудования.

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