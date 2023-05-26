Более 20% представителей бизнеса, выехавших за границу, больше не вернутся - исследование — Finance.ua
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Более 20% представителей бизнеса, выехавших за границу, больше не вернутся - исследование

Фондовый рынок
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Более 20% представителей бизнеса, выехавших за границу, больше не вернутся - исследование
Более 20% представителей бизнеса, выехавших за границу, больше не вернутся - исследование
Намерены вернуться в Украину в ближайшие 6 месяцев 26% бизнесов, выехавших за границу после полномасштабного вторжения. Еще 9% - в течение ближайших 7−12 месяцев. 20% намерены вернуться, но не раньше, чем через год. 22% считают, что, вероятнее всего, уехали навсегда.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией и исследовательской компанией Gradus Research.
В целом, 81% опрошенных представителей бизнес-аудитории остаются на своем постоянном месте жительства или уже вернулись домой, 15% находятся за рубежом, еще 4% сменили место жительства в пределах Украины.
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Сменили место работы из-за перемещения всего 20% опрошенных, которые нашли новую работу в месте нахождения, однако большинство — 80% - продолжают работать на том же месте.
В частности, 43% респондентов работают в украинской компании, ведущей деятельность в Украине, 27% - в международной компании, работающей в Украине, 24% - в международной компании, имеющей представительства за пределами Украины, 6% - в украинской компании, которая имеет представительства за пределами Украины.

Какие факторы будут способствовать возвращению домой

Возвращению домой, по мнению участников опроса, в первую очередь будут способствовать безопасностные и экономические факторы.
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В частности, 74% могут вернуться после окончательного завершения войны, 48% - в случае повышения уровня жизни в Украине, 39% - при условии достойно оплачиваемой работы в Украине, 26% - в случае отсутствия боевых действий и угрозы обстрелов, 13% - из-за запрета работать дистанционно и 9% - из-за отсутствия доступного жилья за границей.

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По материалам:
Finance.ua
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