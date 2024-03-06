Более 1000 украинских семей уже приобрели новое жилье по программе компенсации за уничтоженные войной жилища — Finance.ua
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Более 1000 украинских семей уже приобрели новое жилье по программе компенсации за уничтоженные войной жилища

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Более 1000 украинских семей уже приобрели новое жилье по программе компенсации за уничтоженные войной жилища
Более 1000 украинских семей уже приобрели новое жилье по программе компенсации за уничтоженные войной жилища
Более 1000 украинских семей уже воспользовались сертификатами для приобретения нового жилья с момента запуска программы компенсации за разрушенное войной жилье в начале этого года, сообщил вице-премьер-министр — глава Минвосстановления Александр Кубраков в среду.
Программа компенсаций за полностью уничтоженное жилье фактически заработала в начале этого года. «По результатам двух месяцев видим стабильную динамику подачи заявлений — сегодня она составляет почти 11 тысяч. Далее механика отработана: комиссия обрабатывает заявление, рассчитывает сумму компенсации и формирует сертификат. После уведомления о наличии сертификата — можно выбирать новое жилье», — указал он.
Что же касается тех, кто уже приобрел новое жилище:
• Больше всего жилья покупали в Киевской области. Далее следуют Харьковская, Николаевская и Черниговская области. Большинство заявителей выбирают новое жилье в пределах своего региона.
• Средняя сумма сертификата — 1,8 млн грн.
• Подавляющее большинство владельцев жилищных сертификатов — это 75% - выбирают квартиры, и только четверть — частные дома.
Сертификат действует в течение 5 лет. По нему можно приобрести квартиру, дом или инвестировать в недвижимость, которая только в процессе строительства.
По материалам:
УНН
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