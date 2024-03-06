Более 1000 украинских семей уже приобрели новое жилье по программе компенсации за уничтоженные войной жилища — Finance.ua

Более 1000 украинских семей уже приобрели новое жилье по программе компенсации за уничтоженные войной жилища Сегодня 19:33

Более 1000 украинских семей уже приобрели новое жилье по программе компенсации за уничтоженные войной жилища

Более 1000 украинских семей уже воспользовались сертификатами для приобретения нового жилья с момента запуска программы компенсации за разрушенное войной жилье в начале этого года, сообщил вице-премьер-министр — глава Минвосстановления Александр Кубраков в среду.

Программа компенсаций за полностью уничтоженное жилье фактически заработала в начале этого года. «По результатам двух месяцев видим стабильную динамику подачи заявлений — сегодня она составляет почти 11 тысяч. Далее механика отработана: комиссия обрабатывает заявление, рассчитывает сумму компенсации и формирует сертификат. После уведомления о наличии сертификата — можно выбирать новое жилье», — указал он.

Что же касается тех, кто уже приобрел новое жилище:

• Больше всего жилья покупали в Киевской области. Далее следуют Харьковская, Николаевская и Черниговская области. Большинство заявителей выбирают новое жилье в пределах своего региона.

• Средняя сумма сертификата — 1,8 млн грн.

• Подавляющее большинство владельцев жилищных сертификатов — это 75% - выбирают квартиры, и только четверть — частные дома.

Сертификат действует в течение 5 лет. По нему можно приобрести квартиру, дом или инвестировать в недвижимость, которая только в процессе строительства.

УНН По материалам:

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