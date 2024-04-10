Более 10 триллионов долларов: какие новые вызовы для США и союзников в гонке за перевооружение — Finance.ua

Более 10 триллионов долларов: какие новые вызовы для США и союзников в гонке за перевооружение Сегодня 12:25

Более 10 триллионов долларов: какие новые вызовы для США и союзников в гонке за перевооружение

Новая эра глобального перевооружения набирает обороты, и это будет означать значительные затраты и некоторые жесткие решения для западных правительств, уже борющихся с шаткими государственными финансами.

Об этом пишет Bloomberg в своей статье.

Читайте также С начала года Украина уже ввела более 50 стандартов НАТО — Минобороны

Несмотря на то, что в прошлом году мировые расходы на оборону достигли рекордных 2,2 триллиона долларов, страны Европейского Союза только начали задумываться о том, какие усилия потребует безопасность в связи с действиями агрессивной россии, нестабильным Ближним Востоком и расширением китайской армии.

Согласно подсчетам Bloomberg Economics, если бы США и их союзники из Большой семерки достигли согласия, это означало бы дополнительные обязательства более чем на 10 триллионов долларов в течение следующего десятилетия.

Жестокая реальность для США и их союзников заключается в том, что успехи путина в Украине означают, что им нужно резко укрепить свою оборону в Восточной Европе, в то же время создавая противовес Китаю — так же, как страна расширяет сотрудничество с Москвой.

Президент Си Цзиньпин ясно заявил о своих амбициях поставить Тайвань под контроль Пекина, силой, если это необходимо, и все больше заявляет о территориальных претензиях Китая в других частях Азиатско-Тихоокеанского региона.

Читайте также Минобороны привлекло экспертов НАТО для внутреннего аудита

Эти двойные угрозы побуждают западных лидеров и их избирателей к решению проблем, связанных с налогами, социальной помощью и государственными заимствованиями.

«Я не предсказываю фискальный кризис, спровоцированный повышенными расходами на оборону. Но меня волнует кризис национальной безопасности, вызванный неспособностью защитить вашу страну», — сказал Саймон Джонсон из Массачусетского технологического института.

Анализ Bloomberg Economics показывает, как растущее бремя подготовки к войне создаст новую фискальную парадигму для большинства членов НАТО.

Даже простое выполнение альянсом минимальных 2% годового ВВП на военные расходы остановило бы большую часть консолидации долга ЕС после пандемии. Достижение 4% заставит более слабых суверенов блока сделать болезненный выбор между еще большими объемами заимствований, значительными сокращениями в других частях бюджета или повышением налогов.

Читайте также Зеленский подписал закон о медобеспечении ВСУ по стандартам НАТО

Франция, Италия и Испания будут особенно уязвимы, если дополнительные расходы будут финансироваться через рынки облигаций, а государственный долг Рима подскочит до 179% объема производства к 2034 году со 144% в этом году.

Даже в США, которые уже выделяют 3,3% своего годового ВВП на оборону, заимствования возрастут до 131% с 99% в течение следующего десятилетия, если они увеличат свой военный бюджет до 4%.

Последствия могут проявиться, когда МВФ обнародует обновленные прогнозы долга на следующей неделе на своих весенних заседаниях. Официальные лица уже сказали странам постепенно начать восстанавливать фискальные буферы на фоне роста, который, вероятно, будет слабее в последующие полтора десятилетия, чем до пандемии Covid-19.

В то же время война в Украине и в Газе привлекла внимание к Европе и Ближнему Востоку, и резкий рост военных бюджетов является глобальным явлением.

А расходы Китая на оборону возрастут на 7,2% в 2024 году — больше всего за пять лет.

В США администрация президента Джо Байдена потребует увеличения на 1% военного бюджета, и без того превышающего бюджет любой другой страны. А Мэтью Крониг из Атлантического совета говорит, что его, возможно, придется удвоить в процентах от ВВП. «США далеко не там, где они должны быть», — сказал он.

Помня об этом и перспективу второго срока для скептически настроенного по отношению к НАТО Дональда Трампа, 27 лидеров ЕС в конце марта начали тяжелые дискуссии о том, как профинансировать капитальный ремонт своего оборонного сектора, сохраняя при этом помощь Киеву. Комментарии Трампа в марте, посеявшие сомнения в помощи США Европе в случае войны, добавили срочности этим переговорам.

Несмотря на такое беспокойство, члены НАТО вряд ли в ближайшее время согласятся тратить на оборону 4% ВВП. В прошлом году они согласились усилить свое обещание потратить не менее 2%.

Одним из планов НАТО является провести одну из самых больших реконструкций своей обороны со времен окончания холодной войны.

Цель НАТО — привести около 300 тыс. военнослужащих в повышенную готовность, причем участники смогут расширить восемь многонациональных боевых групп на своем восточном фланге.

Североатлантический союз должен восполнить старые пробелы, такие как ПВО, восполнить запасы оружия и боеприпасов, а также продолжать инвестировать в новые технологии, чтобы сохранить свое преимущество над россией. Украина также нуждается в постоянной поддержке, поскольку она переживает третий год войны с россией. Хотя все это может привести к расходам, которые политические лидеры начали подсчитывать, это все равно лучше, чем любая альтернатива.

Справка Finance.ua:

В I квартале 2024 года Украина внедрила 54 военных стандарта. Около десятка из них — это стандарты НАТО. Речь идет, в частности, о военных стандартах эксплуатации вооружения и военной техники, безопасности хранения боеприпасов и взрывчатых веществ, управления войсками, применения коммуникационных и информационных систем, а также стандартов качества товаров, инженерного, авиационного и медицинского обеспечения и других.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об организации надлежащего уровня медицинского обеспечения ВСУ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.