Большой внедорожник Lexus TX впервые показали изнутри — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Большой внедорожник Lexus TX впервые показали изнутри

Фондовый рынок
21
Большой внедорожник Lexus TX впервые показали изнутри
Большой внедорожник Lexus TX впервые показали изнутри
Через две недели после публикации первого изображения внедорожника TX компания Lexus представила пару рендеров салона перспективной новинки. Таким образом, впервые появилась возможность заглянуть внутрь Lexus TX.
Большой внедорожник Lexus TX впервые показали изнутри
А там три ряда сидений (причем передние с выраженной боковой поддержкой), премиальная акустика Mark Levinson (соответствующий шильдик есть на передней дверной карте) и необычные дверные ручки, на которые нужно нажимать.
Никаких новых технических подробностей о новинке не появилось. Ранее сообщалось, что длина Lexus TX составит 5,1 м, в базе автомобиль получит турбомотор объемом 2,4 л с 8-ступенчатым «автоматом», а у топового TX 500 h будет гибридная силовая установка с атмосферным мотором объемом 2, 5 л., парой электромоторов и вариатором eCVT.
Официальная премьера новинки состоится 8 июня.
Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале: Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙
По материалам:
Ampercar
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.