Большой внедорожник Lexus TX впервые показали изнутри — Finance.ua

Большой внедорожник Lexus TX впервые показали изнутри 27.05.2023, 01:47 — Фондовый рынок

Большой внедорожник Lexus TX впервые показали изнутри

Через две недели после публикации первого изображения внедорожника TX компания Lexus представила пару рендеров салона перспективной новинки. Таким образом, впервые появилась возможность заглянуть внутрь Lexus TX.

А там три ряда сидений (причем передние с выраженной боковой поддержкой), премиальная акустика Mark Levinson (соответствующий шильдик есть на передней дверной карте) и необычные дверные ручки, на которые нужно нажимать.

Никаких новых технических подробностей о новинке не появилось. Ранее сообщалось, что длина Lexus TX составит 5,1 м, в базе автомобиль получит турбомотор объемом 2,4 л с 8-ступенчатым «автоматом», а у топового TX 500 h будет гибридная силовая установка с атмосферным мотором объемом 2, 5 л., парой электромоторов и вариатором eCVT.

Официальная премьера новинки состоится 8 июня.

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Ampercar По материалам:

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