Большое сокращение мигрантов: в Канаде планируют уменьшить количество беженцев — Finance.ua

Большое сокращение мигрантов: в Канаде планируют уменьшить количество беженцев Сегодня 14:02 — Мир

Большое сокращение мигрантов: в Канаде планируют уменьшить количество беженцев, Фото: 24tv.ua

Канадское правительство намерено уменьшить в своей стране количество мигрантов, среди которых 300 тыс. украинских беженцев. Министр иммиграции Канады Марк Миллер объявил, что также планируется сокращение числа иностранных работников.

Об этом сообщает CTV News.

Как отмечает министр, из-за стремительного увеличения населения Канады состоялось тщательное изучение иммиграционной политики страны и особенно потоков временных резидентов.

Марк Миллер рассказал о планах правительства по сокращению количества временных жителей Канады до пяти процентов населения в течение следующих трех лет. Сейчас этот показатель составляет 6,2%, что в абсолютных числах составляет 2,5 млн человек.

Поэтому за следующие три года количество мигрантов, среди которых немало беженцев из Украины, должно снизиться примерно на 480 тысяч при условии, что новых беженцев Канада вообще не будет принимать.

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Каких иностранцев коснется уменьшение

Отмечается, что сокращение охватит не только безработных иностранцев, но и иностранных студентов и работающих мигрантов. Возможно, студенты смогут закончить обучение, однако новых иностранных студентов принимать не будут.

В планы правительства также входит уменьшение количества работников, приезжающих в Канаду в некоторых отраслях с 1 мая.

По словам министра занятости Рэнди Буассонна, компании, имеющие право использовать до 30% своей рабочей силы через программу временного привлечения иностранных работников, сократят эту долю до 20%. Изменения не касаются отраслей здравоохранения и строительства.

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В 2023 году Миллер заявлял, что в 2026 году количество новых постоянных жителей Канады будет выравнено в ответ на кризис с жильем и другими услугами.

Напомним, в Нидерландах возникли сложности с размещением беженцев из Украины. Муниципальные приюты заполнены людьми — занято более 99% мест, а люди все еще продолжают приезжать.

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