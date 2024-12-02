Большинство популярных в Украине овощей снова подорожали — Finance.ua
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Большинство популярных в Украине овощей снова подорожали

Личные финансы
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Большинство овощей на рынке Украины снова стали дорожать. За счет заметного увеличения спроса фермерам удалось повысить цены на лук.
Аналитики проекта EastFruit отметили, что репчатый лук отдавали по оптовым ценам в диапазоне 13−17 гривен за килограмм, хотя неделей ранее овощ стоил 10−15 грн/кг. Также подорожала белокочанная капуста. Нижний ценовой предел подскочил с 20 до 24 гривен.
Сезонное снижение предложения местного томата привело к росту цены — верхний ценовой предел повысился с 85 до 90 грн/кг. По этой же причине резко подорожал сладкий перец с 50−70 до 100−110 грн/кг.
В то же время в Украине на прошлой неделе начала дешеветь морковь с 20−23 грн/кг до 18−22.
Во фруктовом сегменте подорожало яблоко — нижний ценовой предел подскочил с 20 до 26 гривен за килограмм, и снизились цены на грушу с 75−85 грн/кг до 60−80.
Диапазон цен на мандарин расширился. Если неделей ранее цитрус продавали по 80−105 грн/кг, то на прошлой неделе — 75−115, а на банан ценовой диапазон сузился с 47−60 грн/кг до 55−58. Цены на другие позиции сохранились на уровне предыдущего периода.
По материалам:
УНІАН
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