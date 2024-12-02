Большинство популярных в Украине овощей снова подорожали — Finance.ua

Большинство популярных в Украине овощей снова подорожали Сегодня 20:20 — Личные финансы

Большинство овощей на рынке Украины снова стали дорожать. За счет заметного увеличения спроса фермерам удалось повысить цены на лук.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что репчатый лук отдавали по оптовым ценам в диапазоне 13−17 гривен за килограмм, хотя неделей ранее овощ стоил 10−15 грн/кг. Также подорожала белокочанная капуста. Нижний ценовой предел подскочил с 20 до 24 гривен.

Сезонное снижение предложения местного томата привело к росту цены — верхний ценовой предел повысился с 85 до 90 грн/кг. По этой же причине резко подорожал сладкий перец с 50−70 до 100−110 грн/кг.

В то же время в Украине на прошлой неделе начала дешеветь морковь с 20−23 грн/кг до 18−22.

Во фруктовом сегменте подорожало яблоко — нижний ценовой предел подскочил с 20 до 26 гривен за килограмм, и снизились цены на грушу с 75−85 грн/кг до 60−80.

Диапазон цен на мандарин расширился. Если неделей ранее цитрус продавали по 80−105 грн/кг, то на прошлой неделе — 75−115, а на банан ценовой диапазон сузился с 47−60 грн/кг до 55−58. Цены на другие позиции сохранились на уровне предыдущего периода.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.