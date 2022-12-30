Больше всего туристов на Новый год остановилось в отелях во Львове и Буковеле — Finance.ua

Больше всего туристов на Новый год остановилось в отелях во Львове и Буковеле
На Новый год гостиницы во Львове и горнолыжном курорте Буковель заполнены почти на 70%, в то время как в Одессе всего на 18%. Хотя цены на номера и выросли, владельцы не ожидают прибыли.
Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на данные руководителя сервиса гостиничной аналитики Hotel Matrix Ольги Мищенко.
На Новый год отели во Львове в среднем заполнены на 67%, в то время как на новогодние праздники в 2021 году они были заполнены на 89%.
В Буковеле забронировано 66% номеров в отелях. Если сравнивать с 2021 годом, горнолыжный курорт был заполнен на 97%.
В Одессе отели заполнены всего на 18%.
Владельцы гостиниц объясняют снижение спроса тремя причинами — выезд части украинцев за границу, отсутствие иностранных туристов и уменьшение доходов.
Несмотря на низкий спрос, цены на новогодний номер в карпатских и львовских гостиницах выросли на 10-30% в гривне, в Одессе же — на 10-15%.
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