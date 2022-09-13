«Большая семерка» может ограничить цену на российскую нефть на уровне $40-60 за баррель — Finance.ua
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«Большая семерка» может ограничить цену на российскую нефть на уровне $40-60 за баррель

Энергетика
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В базирующейся в Вашингтоне компании ClearView Energy Partners заявили, что официальные лица стран G7 обсуждали диапазон $40-60 за баррель российской нефти.
Об этом сообщает Reuters.
Как пишет издание, верхний предел этого диапазона соответствует историческим ценам на российскую нефть, тогда как нижний ближе к предельным издержкам производства в рф.
Президент Rapidan Energy Group Боб Макнелли отметил, что те страны G7, которые имели длительные экономические и военные отношения с россией, могут быть сторонниками более высокого лимита, к тому же слишком низкая верхняя планка цены на российскую нефть может лишить части рынка Саудовскую Аравию и других экспортеров нефти.
«Уровень лимита будет определяться как количественными, так и качественными причинами», — отметил Боб Макнелли.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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