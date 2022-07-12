Большая часть Уолл-стрит считает, что цена на Bitcoin упадет в 2 раза — Finance.ua

Большая часть Уолл-стрит считает, что цена на Bitcoin упадет в 2 раза Сегодня 05:31 — Финтех и Карты

Большая часть Уолл-стрит считает, что цена на Bitcoin упадет в 2 раза

Согласно данным опроса, проведенного аналитиками из MLIV Pulse, инвесторы с Уолл-стрит прогнозируют падение стоимости Bitcoin вдвое.

Как сообщили аналитики, 60% инвесторов убеждены, что стоимость флагманской криптовалюты опустится до $10 000. Впрочем, 40% опрошенных считают наоборот, прогнозируя BTC цену на уровне $30 000.

Очевидно, с прогнозами представителей Уолл-стрит не согласился бы криптоаналитик под псевдонимом CryptoKaleo, спрогнозировавший, что стоимость Bitcoin поднимется до $110 000 в конце 2024 года. По мнению аналитика, BTC ожидает исторический максимум уже через 2 года. В течение следующих пяти месяцев, по словам аналитика, стоимость флагманской криптовалюты будет колебаться в пределах $16 000 — $30 000.

А уже с января 2023 г. начнется «невероятно быстрый рост» актива, в среднем до $50 000 — тогда же и увеличатся цены на другие криптовалюты и NFT. «В конце 2024 — в начале 2025 года мы наконец-то увидим новый исторический максимум Bitcoin и шестизначные цифры», — спрогнозировал Kaleo.

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noworries По материалам:

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