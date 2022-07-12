Большая часть Уолл-стрит считает, что цена на Bitcoin упадет в 2 раза — Finance.ua
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Большая часть Уолл-стрит считает, что цена на Bitcoin упадет в 2 раза

Финтех и Карты
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Большая часть Уолл-стрит считает, что цена на Bitcoin упадет в 2 раза
Большая часть Уолл-стрит считает, что цена на Bitcoin упадет в 2 раза
Согласно данным опроса, проведенного аналитиками из MLIV Pulse, инвесторы с Уолл-стрит прогнозируют падение стоимости Bitcoin вдвое.
Как сообщили аналитики, 60% инвесторов убеждены, что стоимость флагманской криптовалюты опустится до $10 000. Впрочем, 40% опрошенных считают наоборот, прогнозируя BTC цену на уровне $30 000.
Большая часть Уолл-стрит считает, что цена на Bitcoin упадет в 2 раза
Очевидно, с прогнозами представителей Уолл-стрит не согласился бы криптоаналитик под псевдонимом CryptoKaleo, спрогнозировавший, что стоимость Bitcoin поднимется до $110 000 в конце 2024 года. По мнению аналитика, BTC ожидает исторический максимум уже через 2 года. В течение следующих пяти месяцев, по словам аналитика, стоимость флагманской криптовалюты будет колебаться в пределах $16 000 — $30 000.

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А уже с января 2023 г. начнется «невероятно быстрый рост» актива, в среднем до $50 000 — тогда же и увеличатся цены на другие криптовалюты и NFT. «В конце 2024 — в начале 2025 года мы наконец-то увидим новый исторический максимум Bitcoin и шестизначные цифры», — спрогнозировал Kaleo.
На криптовалютной бирже EXMO можно просто начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

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По материалам:
noworries
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