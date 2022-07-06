Богатое оснащение и гибридная установка: Huawei презентовал флагманский кроссовер (фото) — Finance.ua

Богатое оснащение и гибридная установка: Huawei презентовал флагманский кроссовер (фото) 06.07.2022, 00:37 — Технологии&Авто

Богатое оснащение и гибридная установка: Huawei презентовал флагманский кроссовер (фото)

В Китае презентовали новый Huawei AITO M7. Гибридный кроссовер уже доступен для заказа онлайн. Всего за 4 часа было продано 20 000 этих авто по цене от 319 800 до 379 800 юаней ($47 800 — 56 700). Об этом сообщает официальный сайт Huawei AITO.

Как и все автомобили семейства AITO, М7 был разработан совместно компаниями Huawei и Seres. Аббревиатура AITO расшифровывается как Adding Intelligence to Auto («Добавление интеллекта в авто»). Пока М7 продается в Китае, но в следующем году стартует его экспорт в другие страны.

Новый AITO M7 отличается сдержанным дизайном с высоким капотом и широкой решеткой радиатора. Это самый большой автомобиль от Huawei и он стал флагманом в модельном ряду.

Габариты Huawei AITO M7 2022:

Длина — 5020 мм

Ширина — 1945 мм

Высота — 1775 мм

Колесная база — 2820 мм

Кроссовер шестиместный, причем сиденья первых двух рядов получили подогрев, вентиляцию и массаж. Мультимедийную систему с большим 15,6-дюймовым дисплеем и 1000-ваттную акустику, естественно, разрабатывали специалисты Huawei. Также комплектация включает отделку кожей, виртуальную панель приборов и электропривод передних кресел.

Электромоторы для AITO M7 в Huawei также создавали своими силами. В базовой заднеприводной версии стоит один 272-сильный мотор, а в топовом полноприводном варианте их два, общей мощностью 449 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 и 4,8 с соответственно.

Аккумуляторная батарея емкостью 40 кВт∙ч обеспечивает запас хода на электротяге 195 км в одномоторной версии и 165 км — в двухмоторной.

Бензиновая 1,5-литровая четверка Seres на 125 л. с. не вращает колеса, а лишь выполняет роль генератора — вырабатывает электроэнергию. Расход топлива в гибридном режиме составляет 6,9 л/100 км для заднеприводной версии и 7,5 л/100 км — в полноприводной. Бака бензина хватит на 1000-1100 км.

Фокус По материалам:

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