Богачи выезжают из Норвегии на фоне повышения налога на богатство — Finance.ua

Богачи выезжают из Норвегии на фоне повышения налога на богатство Сегодня 06:50 — Фондовый рынок

Богачи выезжают из Норвегии на фоне повышения налога на богатство

Рекордное количество сверхбогатых жителей Норвегии покидают страну после того, как левоцентристское правительство повысило налог на богатство до 1,1%.

Согласно исследованию газеты Dagens Naeringsliv, в 2022 году Норвегию покинули более 30 норвежских миллиардеров и мультимиллионеров, что превзошло показатель за предыдущие 13 лет в общем.

Ожидается, что еще больше сверхбогатых людей уедут из Норвегии в этом году из-за повышения налога на богатство в ноябре, что обойдется государству в десятки миллионов недополученных налоговых поступлений.

Много норвежских богачей уехало в Швейцарию, где налоги намного ниже. Среди них миллиардер-рыболов Кьелль Инге Рекке, ставший промышленным магнатом.

64-летний Рекке — четвертый богатейший норвежец с состоянием примерно в 19,6 млрд норвежских крон, переехал в швейцарский кантон Лугано.

Его переезд будет стоить Норвегии около 175 млн норвежских крон утраченных налоговых поступлений в год. В прошлом году Рекке был лицом с самым высоким уровнем налогообложения в стране. По подсчетам Dagens Naeringsliv, с 2008 года он уплатил около 1,5 млрд норвежских крон налогов.

Переезд Рекке в Швейцарию состоялся после незначительного повышения налогов, направленного на сверхбогатых людей страны, которые уплачивают налог на богатство как на местном, так и на государственном уровне. Это включает муниципальный налог в размере 0,7% на активы, превышающие 1,7 млн норвежских крон для физических лиц или 3,4 млн норвежских крон для семейных пар.

Существует также государственный налог на богатство в размере 0,3% на активы более 1,7 млн норвежских крон. В ноябре правительство повысило государственную ставку до 0,4% на активы более 20 млн норвежских крон для физических лиц и 40 млн норвежских крон для семейных пар, доведя максимальную ставку налога на богатство до 1,1%.

Почетный профессор Норвежской бизнес-школы Оле Гьемс-Онстад сравнил сложившуюся ситуацию с Brexit.

«В Норвегии не развита традиция себе вредить, и поток выезжающих за границу предпринимателей стал для нас чем-то вроде шока. Некоторые политики, как вы знаете, обвиняют в этом состоятельных людей, но я думаю, что многим простым людям просто не нравится, что наши лучшие инвесторы уезжают», — сказал он.

Торд Велланд Колстад, инвестирующий в розничную торговлю и лососевые фермы с собственным капиталом в 1,5 миллиарда норвежских крон, переехал в швейцарский Люцерн.

«Это не то, чего я хотел, но ужесточение налоговых правил нынешним правительством означает, что у меня, как у основателя и ответственного собственника, нет выбора», — сказал он.

Государственный секретарь в министерстве финансов Норвегии Эрленд Гримстад выразил надежду, что состоятельные норвежцы вернутся «со временем».

«Норвежская модель состоит в том, что каждый должен вносить вклад в соответствии со своими способностями, и потому те, у кого больше возможностей платить налоги, должны платить немного больше», — отметил он.

Фінансовий клуб По материалам:

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