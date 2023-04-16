Богачи выезжают из Норвегии на фоне повышения налога на богатство — Finance.ua

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Богачи выезжают из Норвегии на фоне повышения налога на богатство

Фондовый рынок
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Богачи выезжают из Норвегии на фоне повышения налога на богатство
Богачи выезжают из Норвегии на фоне повышения налога на богатство
Рекордное количество сверхбогатых жителей Норвегии покидают страну после того, как левоцентристское правительство повысило налог на богатство до 1,1%.
Об этом пишет The Guardian.
Согласно исследованию газеты Dagens Naeringsliv, в 2022 году Норвегию покинули более 30 норвежских миллиардеров и мультимиллионеров, что превзошло показатель за предыдущие 13 лет в общем.
Ожидается, что еще больше сверхбогатых людей уедут из Норвегии в этом году из-за повышения налога на богатство в ноябре, что обойдется государству в десятки миллионов недополученных налоговых поступлений.
Много норвежских богачей уехало в Швейцарию, где налоги намного ниже. Среди них миллиардер-рыболов Кьелль Инге Рекке, ставший промышленным магнатом.
64-летний Рекке — четвертый богатейший норвежец с состоянием примерно в 19,6 млрд норвежских крон, переехал в швейцарский кантон Лугано.
Его переезд будет стоить Норвегии около 175 млн норвежских крон утраченных налоговых поступлений в год. В прошлом году Рекке был лицом с самым высоким уровнем налогообложения в стране. По подсчетам Dagens Naeringsliv, с 2008 года он уплатил около 1,5 млрд норвежских крон налогов.
Переезд Рекке в Швейцарию состоялся после незначительного повышения налогов, направленного на сверхбогатых людей страны, которые уплачивают налог на богатство как на местном, так и на государственном уровне. Это включает муниципальный налог в размере 0,7% на активы, превышающие 1,7 млн норвежских крон для физических лиц или 3,4 млн норвежских крон для семейных пар.
Существует также государственный налог на богатство в размере 0,3% на активы более 1,7 млн норвежских крон. В ноябре правительство повысило государственную ставку до 0,4% на активы более 20 млн норвежских крон для физических лиц и 40 млн норвежских крон для семейных пар, доведя максимальную ставку налога на богатство до 1,1%.
Почетный профессор Норвежской бизнес-школы Оле Гьемс-Онстад сравнил сложившуюся ситуацию с Brexit.
«В Норвегии не развита традиция себе вредить, и поток выезжающих за границу предпринимателей стал для нас чем-то вроде шока. Некоторые политики, как вы знаете, обвиняют в этом состоятельных людей, но я думаю, что многим простым людям просто не нравится, что наши лучшие инвесторы уезжают», — сказал он.
Торд Велланд Колстад, инвестирующий в розничную торговлю и лососевые фермы с собственным капиталом в 1,5 миллиарда норвежских крон, переехал в швейцарский Люцерн.
«Это не то, чего я хотел, но ужесточение налоговых правил нынешним правительством означает, что у меня, как у основателя и ответственного собственника, нет выбора», — сказал он.
Государственный секретарь в министерстве финансов Норвегии Эрленд Гримстад выразил надежду, что состоятельные норвежцы вернутся «со временем».
«Норвежская модель состоит в том, что каждый должен вносить вклад в соответствии со своими способностями, и потому те, у кого больше возможностей платить налоги, должны платить немного больше», — отметил он.

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По материалам:
Фінансовий клуб
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