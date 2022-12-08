Boeing выпустила последний авиалайнер 747 — Finance.ua

Boeing выпустила последний авиалайнер 747 Сегодня 01:43 — Технологии&Авто

Boeing выпустила последний авиалайнер 747

Два года тому назад авиагигант Boeing анонсировал прекращение производства широкофюзеляжного лайнера 747. Недавно компания выпустила последний самолет этой модели.

По данным Business Insider, Boeing закончил производство последней истории модели 747 под номером 1574 для грузового оператора Atlas Air. Авиакомпания получит самолет в ближайшие несколько месяцев.

В 1970-м авиакомпания Pan American начала эксплуатацию первого в истории дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного пассажирского самолета. Boeing 747 стал самым большим, самым тяжелым и самым вместительным авиалайнером в мире.

Кроме пассажирских и грузовых перевозок, самолет также использовали в военных и научных целях. В частности, модель 747 использовалась как платформа для воздушного запуска космических челноков NASA, а модификация 747SP SOFIA является летающей обсерваторией.

Специальная версия Boeing 747 предназначена для высоких должностных лиц США на случай ядерного конфликта.

Летом 2020-го в Boeing подтвердили прекращение производства «Небесной Королевы» из-за финансовых проблем. Исполнительный директор Boeing Дэйв Кэлхун тогда говорил, что компания вынуждена сократить более 10% из общих 160 тыс. рабочих мест в дополнение к 12 тыс. сотрудников, уволенных до того.

В течение 36 лет (до появления Airbus A380) Boeing 747 оставался самым большим пассажирским самолетом и в экстренных ситуациях мог брать более 1000 человек на борт.

Новый крупнейший пассажирский самолет Airbus A380, над которым работали несколько европейских стран в течение 10 лет, также был снят с производства в 2021 году из-за высокой стоимости эксплуатации и финансового кризиса в мировой авиации.

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НВ По материалам:

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