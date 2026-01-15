Boeing обогнал Airbus по продажам самолетов
Американская компания Boeing в 2025 году впервые за семь лет продала больше самолетов, чем европейский конкурент Airbus.
Boeing зафиксировал 1175 валовых заказов на самолеты, что превышает 1000 валовых продаж, о которых Airbus сообщил накануне.
Ключевую роль для Boeing сыграл самый большой заказ в истории компании — от Qatar Airways, пишет Bloomberg. О нем объявили во время визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток в мае.
«Производитель самолетов получает заказ благодаря поддержке Белого дома, а также укрепляет финансы, ускоряя темпы производства после серии кризисов», — пишет агентство.
В год Boeing поставил заказчикам 600 самолетов. Хотя это меньше 793 самолетов Airbus, результат стал лучшим для Boeing с 2018 года. В декабре компания достигла рекордного месячного показателя — 63 поставленных самолета.
В декабре Boeing получил 175 новых заказов, несмотря на восемь отмен. Основную часть обеспечил контракт на 110 самолетов с Alaska Air Group — это самый большой заказ в истории авиакомпании.
