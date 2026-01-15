0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Boeing обогнал Airbus по продажам самолетов

Фондовый рынок
11
Boeing обогнал Airbus по продажам самолетов
Boeing обогнал Airbus по продажам самолетов
Американская компания Boeing в 2025 году впервые за семь лет продала больше самолетов, чем европейский конкурент Airbus.
Boeing зафиксировал 1175 валовых заказов на самолеты, что превышает 1000 валовых продаж, о которых Airbus сообщил накануне.
Ключевую роль для Boeing сыграл самый большой заказ в истории компании — от Qatar Airways, пишет Bloomberg. О нем объявили во время визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток в мае.
Читайте также
«Производитель самолетов получает заказ благодаря поддержке Белого дома, а также укрепляет финансы, ускоряя темпы производства после серии кризисов», — пишет агентство.
В год Boeing поставил заказчикам 600 самолетов. Хотя это меньше 793 самолетов Airbus, результат стал лучшим для Boeing с 2018 года. В декабре компания достигла рекордного месячного показателя — 63 поставленных самолета.
В декабре Boeing получил 175 новых заказов, несмотря на восемь отмен. Основную часть обеспечил контракт на 110 самолетов с Alaska Air Group — это самый большой заказ в истории авиакомпании.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems