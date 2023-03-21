Boeing начинает производство вертолетов MH-139A Gray Wolf — Finance.ua

Boeing начинает производство вертолетов MH-139A Gray Wolf Сегодня 23:13 — Технологии&Авто

Boeing начинает производство вертолетов MH-139A Gray Wolf, Фото: Boeing

Компания Boeing объявила, что предприятие ее партнера начнет производство первых 13 вертолетов MH-139A Gray Wolf после заключения контракта с ВВС США на сумму $285 млн на эти летательные аппараты, их техническое обслуживание и услуги поддержки.

Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы начать поставки в следующем году», — сообщил директор программы Boeing MH-139 Азим Хан.

Команда MH-139A состоит из Boeing как главного подрядчика и Leonardo как производителя оригинального оборудования. Leonardo производит вертолет на своем заводе в северо-восточной Филадельфии, тогда как Boeing отвечает за закупку и установку военного оборудования и поддержку вертолета после доставки, говорится в сообщении.

«Мои коллеги по команде из Leonardo вместе с Boeing стремятся продолжить наше партнерство и обеспечить успех программы MH-139A», — подчеркнул главный исполнительный директор Leonardo Helicopters US Клайд Уолтман.

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Українські Новини По материалам:

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