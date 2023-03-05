BMW запускает производство водородных авто — Finance.ua

BMW запускает производство водородных авто Сегодня 05:55 — Фондовый рынок

Немецкая компания BMW планирует приступить к производству автомобилей на водородных топливных элементах с нулевым уровнем выбросов CO2 до 2030 года.

Как передает MMR , об этом пишет газета The Times со ссылкой на руководителя отдела технологий компании Юргена Гульднера.

«Мы приступим к производству [таких автомобилей] во второй половине текущего десятилетия. Я убежден, что будущее за водородом», — заявил топ-менеджер.

BMW может стать первым крупным автопроизводителем, который будет заниматься массовым выпуском водородных машин в Европе. Пока из ведущих автомобилестроительных компаний их производством занимаются только Hyundai и Toyota: первая выпускает кроссовер Nexo, а вторая — седан Mirai, последнее поколение которого дебютировало три года назад.

Ожидается, что первенцем BMW станет водородная версия кроссовера X5. Его силовая установка может включать в себя электрическую систему eDrive пятого поколения, топливный элемент, преобразователь напряжения и два баллона, вмещающих до 6 кг газообразного водорода.

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MMR По материалам:

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