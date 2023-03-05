BMW запускает производство водородных авто — Finance.ua
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BMW запускает производство водородных авто

Фондовый рынок
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Немецкая компания BMW планирует приступить к производству автомобилей на водородных топливных элементах с нулевым уровнем выбросов CO2 до 2030 года.
Как передает MMR, об этом пишет газета The Times со ссылкой на руководителя отдела технологий компании Юргена Гульднера.
«Мы приступим к производству [таких автомобилей] во второй половине текущего десятилетия. Я убежден, что будущее за водородом», — заявил топ-менеджер.
BMW может стать первым крупным автопроизводителем, который будет заниматься массовым выпуском водородных машин в Европе. Пока из ведущих автомобилестроительных компаний их производством занимаются только Hyundai и Toyota: первая выпускает кроссовер Nexo, а вторая — седан Mirai, последнее поколение которого дебютировало три года назад.
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Ожидается, что первенцем BMW станет водородная версия кроссовера X5. Его силовая установка может включать в себя электрическую систему eDrive пятого поколения, топливный элемент, преобразователь напряжения и два баллона, вмещающих до 6 кг газообразного водорода.
На любой машине важно не попасть в непредвиденную ситуацию на дороге. Но если это все же произошло, Finance.ua может вам помочь — мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее

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По материалам:
MMR
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