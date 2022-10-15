BMW Z4 дебютировал с обновленным экстерьером — Finance.ua

BMW Z4 дебютировал с обновленным экстерьером 15.10.2022, 00:13 — Технологии&Авто

BMW Z4 дебютировал с обновленным экстерьером, Фото: motor1.com

Немецкий бренд BMW представил обновленный родстер Z4 модельного 2023 года с увеличенным перечнем оборудования.

С обновленным внешним видом, новыми параметрами настройки и большим количеством стандартного оборудования BMW Z4 2023 дебютировал онлайн и поступит в продажу в ноябре этого года.

Основным для BMW Z4 будет предлагаться просмотренный пакет M Sport, который теперь стандартный для комплектации Z4 sDrive30i. Эта комплектация поставляется с новыми трехсекционными воздухозаборниками в переднем бампере, как и в других последних моделях BMW M.

Фото: motor1.com

Подобные штрихи можно увидеть сзади, тогда как со стороны присутствуют новые и более рельефные боковые пороги. Боковые воздухозаборники получили новый дизайн, а набор дополнительных 19-дюймовых колес M, разработанных исключительно для родстера, завершает визуальные изменения.

Также представлены новые цвета экстерьера, среди которых впервые металлик Thundernight, синий металлик Portimao и серый металлик Skyscraper. В 2023 году модельном году дебютируют фонари M Shadowline, которые поставляются как опция для опциональных адаптивных светодиодных фар.

В салоне новый стандартный пакет M Sport для Z4 sDrive30i включает спортивные сиденья, кожаный руль M, педали и подножку M, а также приборную панель, обитую кожей SensaTec.

Фото: motor1.com

Линейка двигателей остается без изменений и включает в себя базовую модель sDrive30i только для США с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 255 лошадиных сил (190 киловатт) и крутящим моментом 400 Ньютон метров, который посылается исключительно на задние колеса.

Самой популярной моделью продолжает оставаться Z4 M40i с 382 л.с. (285 кВт) и 500 Нм от 3,0-литрового рядного шестицилиндрового двигателя.

Ходили слухи о потенциальной шестиступенчатой механической коробке передач для американского рынка, хотя, по крайней мере на данный момент, родстер продолжает использовать восьмиступенчатую автоматическую коробку передач для обоих вариантов двигателя.

Несмотря на сообщение о том, что BMW может прекратить выпуск Z4 после 2025 года из-за его относительно низких продаж, баварский бренд считает достижимым показатель в 55 000 проданных экземпляров, на который должен выйти родстер с момента выхода на рынок в 2020 году.

Обновленный Z4 поступит в продажу в Америке в ноябре этого года со стартовой ценой 52 800 долларов США за базовую модель и 65 400 долларов США за M40i.

BIN По материалам:

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