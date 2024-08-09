BMW X3 получил новую версию — Finance.ua

BMW X3 получил новую версию Сегодня 03:52 — Технологии&Авто

BMW X3 получил новую версию

Китайские покупатели все реже выбирают немецкие автомобили класса люкс в пользу отечественных альтернатив, но спрос на европейские модели по-прежнему остается высоким. Поэтому на местном рынке только что запустили новый BMW X3 2025 с удлиненной колесной базой. Кроссовер производится непосредственно на территории Поднебесной на совместном предприятии с Brilliance.

Данная модификация паркетника будет продаваться в двух версиях. Если покупателей не интересует модель с удлиненной колесной базой, то они могут остановить свой выбор на стандартном X3. Его будут импортировать в Китай с американского завода. Дизайн паркетника для Поднебесной во многом идентичен глобальной модели, премьера которой состоялась в июне. Все версии имеют радиаторную решетку с подсветкой и шесть цветов окраски кузова. Длина автомобиля составляет 4865 м, а ширина — 1920 м.

В стандартной комплектации кроссовер оснащен пакетом M Sport, который делает его внешность более спортивной. В салоне машины установлен большой изогнутый дисплей, руль с плоским дном, беспроводная зарядка смартфонов и панорамная крыша с дополнительным освещением. Под капотом автомобиля установлен 2,0-литровый четырёхцилиндровый турбомотор.

В одной версии он развивает 190 л.с. мощности при 310 Н*м крутящего момента, а во второй — 258 л.с. при 400 Н*м тяги. Оба агрегата работают в тандеме с 8-ступенчатой ​​коробкой-автомат и интеллектуальным полным приводом.

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