BMW вводит платную месячную подписку за пользование подогревом сидений и руля — Finance.ua

BMW вводит платную месячную подписку за пользование подогревом сидений и руля 23.07.2023, 01:19 — Технологии&Авто

BMW вводит платную месячную подписку за пользование подогревом сидений и руля

Компания BMW начала брать с покупателей своих автомобилей в Южной Корее дополнительную плату за ряд функций.

В частности, в перечень оборудования, которое теперь недоступно по умолчанию, входят:

подогрев сидений и руля,

автоматическое переключение дальнего света,

поддержка Apple CarPlay.

Подписаться на оборудование можно с помощью фирменного магазина приложений BMW ConnectedDrive.

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В первый месяц пользоваться подогревом можно бесплатно, затем ежемесячная плата будет составлять 18 долларов. Впрочем, система предлагает оформить подписку на один или три года. Заплатить за удовольствие придется 176 и 283 доллара соответственно. Безлимитное пользование обойдется в 406 долларов.

Стоимость подогрева руля составляет:

10 долларов в месяц,

92 доллара в год,

161 доллар за три года,

222 доллара — без ограничений.

Максимальная стоимость Apple CarPlay 305 долларов.

В список платных функций входит и система IconicSoundsSport, имитирующая звуки работы двигателя через бортовую аудиосистему. Возможность пользоваться функциями производитель оценивает в 138 долларов.

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Avtosota По материалам:

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