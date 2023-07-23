BMW вводит платную месячную подписку за пользование подогревом сидений и руля — Finance.ua

BMW вводит платную месячную подписку за пользование подогревом сидений и руля
Компания BMW начала брать с покупателей своих автомобилей в Южной Корее дополнительную плату за ряд функций.
В частности, в перечень оборудования, которое теперь недоступно по умолчанию, входят:
- подогрев сидений и руля,
- автоматическое переключение дальнего света,
- поддержка Apple CarPlay.
Подписаться на оборудование можно с помощью фирменного магазина приложений BMW ConnectedDrive.
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В первый месяц пользоваться подогревом можно бесплатно, затем ежемесячная плата будет составлять 18 долларов. Впрочем, система предлагает оформить подписку на один или три года. Заплатить за удовольствие придется 176 и 283 доллара соответственно. Безлимитное пользование обойдется в 406 долларов.
Стоимость подогрева руля составляет:
- 10 долларов в месяц,
- 92 доллара в год,
- 161 доллар за три года,
- 222 доллара — без ограничений.
Максимальная стоимость Apple CarPlay 305 долларов.
В список платных функций входит и система IconicSoundsSport, имитирующая звуки работы двигателя через бортовую аудиосистему. Возможность пользоваться функциями производитель оценивает в 138 долларов.
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