BMW презентовала мощную версию X1 (фото) — Finance.ua

BMW презентовала мощную версию X1 (фото) Сегодня 04:24 — Технологии&Авто

BMW презентовала мощную версию X1 (фото), Фото: motor1.com

BMW представила самую мощную версию своего внедорожника начального уровня. 2024 X1 M35i xDrive дебютирует с мощным 2,0-литровым двигателем, агрессивным внешним видом и обновленным аппаратным обеспечением для лучшей производительности на дороге.

Он также станет первым продуктом BMW, который получит новейшую информационно развлекательную систему iDrive 9, когда поступит в продажу в Соединенных Штатах в октябре этого года.

Новый X1 M35i xDrive поставляется с более мощной итерацией 2,0-литрового двигателя автопроизводителя. Благодаря модернизациям, таким как усиленный коленчатый вал, оптимизированная система подачи масла, вкладыши и крышки коренных подшипников, перенесенные из шестицилиндровых двигателей BMW, четырехцилиндровый мотор теперь выдает 312 лошадиных сил между 5750 и 6500 оборотами в минуту. Это существенный скачок по сравнению с базовой моделью (241 л.с.).

Фото: motor1.com

Передача мощности на все четыре колеса — это система BMW xDrive, сочетающаяся с семиступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением и встроенным механическим дифференциалом повышенного трения. LSD ограничивает разницу в скорости вращения передних колес, что должно улучшить динамику управляемости кроссовера на поворотах. Результатом такой установки является спринт от 0 до 100 км/ч всего за 5,2 секунды.

Остановочная сила поступает от новой встроенной тормозной системы. X1 M35i теперь является первой моделью M Performance, которая поставляется с дополнительной системой M Compound, используя 4-поршневый суппорт с 15,2-дюймовыми дисками на передних колесах и однопоршневые агрегаты с 13,0-дюймовыми дисками сзади. Эти большие диски имеют глянцевый серый цвет и прячутся за стандартными 19-дюймовыми или дополнительными 20-дюймовыми колесами. И последнее, но не менее важное: регулируемая подвеска M от BMW также стандартная наряду со спортивным рулевым управлением.

Фото: motor1.com

Мощность и производительность топового X1 соответствует агрессивному внешнему виду с большими воздухозаборниками в передней панели, заметными удлинениями боковых юбок, специальным спойлером на крыше модели и задним фартуком с новым диффузором, включающим четыре выхлопные трубы.

Изюминкой салона — в дополнение к опциональным спортивным сиденьям M, приборной панели, отделанной алькантарой, и антрацитовому покрытию крыши — является последняя версия информационно-развлекательной системы BMW iDrive. X1 M35i xDrive является первой моделью баварского бренда, которая получила новую технологию iDrive 9, которая имеет обновленный домашний экран и усовершенствованную структуру меню, вдохновленную бытовыми электронными устройствами.

Как уже упоминалось выше, в октябре 2023 года BMW представит X1 M35i xDrive 2024 у своих дилеров в США. Цены начинаются от 50 895 долларов. Топовый X1 будет производиться на заводе BMW Group в Регенсбурге.

Телеканал 24 По материалам:

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