BMW создаст программу лояльности для клиентов, используя блокчейн — Finance.ua
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BMW создаст программу лояльности для клиентов, используя блокчейн

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BMW создаст программу лояльности для клиентов, используя блокчейн
BMW создаст программу лояльности для клиентов, используя блокчейн
Автомобильная компания BMW планирует использовать технологию блокчейн в своей деятельности и создать программу лояльности для постоянных клиентов в Таиланде. Для этого они будут сотрудничать с компанией Coinweb и использовать сеть BNB для транзакций.
Процесс интеграции блокчейна будет проходить в два этапа. Сначала BMW будет использовать блокчейн, чтобы сделать свои рабочие процессы более эффективными и улучшить свои услуги по финансированию автомобилей.
На втором этапе Coinweb создаст специальную программу лояльности клиентам BMW. Уровень и статус клиента в экосистеме будут определяться наградами за лояльность, которые он получил с помощью различных действий. Клиенты смогут использовать свои вознаграждения при покупке товаров и услуг от BMW. Расчеты по транзакциям будут производиться с помощью сети BNB.
BMW интересуется децентрализованными технологиями с 2018 года, и раньше использовала их для отслеживания поставок кобальта и этичных поставок продуктов.

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По материалам:
cryptomisto
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