BMW создаст программу лояльности для клиентов, используя блокчейн — Finance.ua

BMW создаст программу лояльности для клиентов, используя блокчейн Сегодня 03:07 — Криптовалюта

BMW создаст программу лояльности для клиентов, используя блокчейн

Автомобильная компания BMW планирует использовать технологию блокчейн в своей деятельности и создать программу лояльности для постоянных клиентов в Таиланде. Для этого они будут сотрудничать с компанией Coinweb и использовать сеть BNB для транзакций.

Процесс интеграции блокчейна будет проходить в два этапа. Сначала BMW будет использовать блокчейн, чтобы сделать свои рабочие процессы более эффективными и улучшить свои услуги по финансированию автомобилей.

На втором этапе Coinweb создаст специальную программу лояльности клиентам BMW. Уровень и статус клиента в экосистеме будут определяться наградами за лояльность, которые он получил с помощью различных действий. Клиенты смогут использовать свои вознаграждения при покупке товаров и услуг от BMW. Расчеты по транзакциям будут производиться с помощью сети BNB.

BMW интересуется децентрализованными технологиями с 2018 года, и раньше использовала их для отслеживания поставок кобальта и этичных поставок продуктов.

cryptomisto По материалам:

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