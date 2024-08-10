BMW создала уникальный молодежный электробайк с ярким дизайном (фото) — Finance.ua
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BMW создала уникальный молодежный электробайк с ярким дизайном (фото)

Технологии&Авто
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BMW создала уникальный молодежный электробайк с ярким дизайном (фото)
BMW создала уникальный молодежный электробайк с ярким дизайном (фото), Фото: BMW
Электрический мотоцикл BMW CE02 получил оригинальную модификацию. Ее создали совместно с тюнинг-ателье Vagabund.
О байке рассказали на официальном сайте немецкого производителя.
Фото: BMW
Фото: BMW
Новый BMW CE 02 x Vagabund пока остается концептом, но со временем может стать серийным. Электрический мотоцикл предназначен для молодежи.
Электробайк BMW CE 02 x Vagabund получил белые колеса, подножки и новое переднее крыло с желтым декором. Кроме того, он отличается другим сиденьем и особой окраской. Также установлен специальный цилиндрический отсек для зонта.
Фото: BMW
Фото: BMW
«Фишк» BMW CE 02 x Vagabund — мощная Bluetooth-колонка OB-4 Magic Radio в ретростиле и со встроенным радиоприемником.
Силовая установка осталась без изменений. Электромотоцикл BMW CE 02 x Vagabund оснащен базовым 15-сильным мотором и батареей емкостью 1,96 кВт∙ч. Он стартует до 50 км/ч в 3 с, а его запас хода составляет 95 км.
Фото: BMW
Фото: BMW
Зарядить электробайк на 80% можно за 3 часа. Мотоцикл BMW оснащен ABS и светодиодной оптикой.
По материалам:
Фокус
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