BMW с 2024 года начнет продавать автомобили напрямую покупателям — Finance.ua

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BMW с 2024 года начнет продавать автомобили напрямую покупателям

Технологии&Авто
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BMW с 2024 года начнет продавать автомобили напрямую покупателям
BMW с 2024 года начнет продавать автомобили напрямую покупателям
Немецкая Bayerische Motoren Werke AG (BMW Group) в 2024 году планирует начать продажу автомобилей европейским потребителям напрямую.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
С 1 января новая модель реализации начнет действовать с маркой Mini в Италии, Польше и Швеции. Постепенно эта практика распространится на остальную Европу.
Все новые автомобили BMW Group будут продаваться в Европе посредством агентской модели, отмечает компания.
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Ритейлеры останутся точкой контакта для покупателей и получат фиксированные комиссии за каждую реализованную машину.
«Новая модель продаж будет выгодна и покупателям, и розничным партнерам, и BMW Group», — говорится в пресс-релизе.
«Стандартные цены на одинаковые модели автомобилей в пределах одной страны обеспечат ценовую прозрачность для покупателей. Кроме того, степень перехода на агентскую модель BMW Group цифровизует весь процесс, предоставив потребителям возможность выбора между покупками онлайн и оффлайн и плавного переключения между этими двумя каналами. Все это будет возможно благодаря сквозной, единой ІТ-инфраструктуре и полному доступу к знакомой розничной сети, участники которой тесно связаны друг с другом», — отмечают в BMW.
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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