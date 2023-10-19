BMW с 2024 года начнет продавать автомобили напрямую покупателям — Finance.ua

BMW с 2024 года начнет продавать автомобили напрямую покупателям Сегодня 23:28 — Технологии&Авто

BMW с 2024 года начнет продавать автомобили напрямую покупателям

Немецкая Bayerische Motoren Werke AG (BMW Group) в 2024 году планирует начать продажу автомобилей европейским потребителям напрямую.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

С 1 января новая модель реализации начнет действовать с маркой Mini в Италии, Польше и Швеции. Постепенно эта практика распространится на остальную Европу.

Все новые автомобили BMW Group будут продаваться в Европе посредством агентской модели, отмечает компания.

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Ритейлеры останутся точкой контакта для покупателей и получат фиксированные комиссии за каждую реализованную машину.

«Новая модель продаж будет выгодна и покупателям, и розничным партнерам, и BMW Group», — говорится в пресс-релизе.

«Стандартные цены на одинаковые модели автомобилей в пределах одной страны обеспечат ценовую прозрачность для покупателей. Кроме того, степень перехода на агентскую модель BMW Group цифровизует весь процесс, предоставив потребителям возможность выбора между покупками онлайн и оффлайн и плавного переключения между этими двумя каналами. Все это будет возможно благодаря сквозной, единой ІТ-инфраструктуре и полному доступу к знакомой розничной сети, участники которой тесно связаны друг с другом», — отмечают в BMW.

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