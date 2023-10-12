BMW представила новое поколение кроссовера X2 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

BMW представила новое поколение кроссовера X2

Фондовый рынок
0
Немецкая марка BMW представила новое поколение X2 для 2024 модельного года, которое в топовой комплектации получит мощность 312 л.с.
В последние несколько недель BMW активно анонсировала второе поколение X2, и наконец настало время для полного и официального дебюта. Новинка поступит в США в марте следующего года со свежим новым стилем, двумя доступными силовыми агрегатами и набором новых технологий. Мировой публичный дебют кроссовера запланирован на Japan Mobility Show в Токио, который стартует 26 октября.
Линия крыши нового BMW X2 плавно перетекает в заднюю часть, создавая стройный силуэт, похожий на купе, о чем уже было известно из шпионских фотографий модели.
Вертикальная передняя часть, расширенные колесные арки и мощная задняя часть излучают атмосферу уверенности и присутствия, благодаря чему кроссовер выглядит более зрелым, чем его предшественник.
Специальные для модели фары, обновленный взгляд на задние фонари и опциональная радиаторная решетка BMW с подсветкой — все это отличает X2 от родственного X1. Новый X2 является также первым компактным BMW, который предлагается с опциональными 21-дюймовыми колесами.
Панели кузова X2 имеют чистые поверхности с минимальным количеством динамических линий, а дверные ручки интегрированы вровень с кузовом. Изящная зона бокового окна имеет измененную интерпретацию изгиба Гофмейстера, что способствует более элегантному профилю X2. Неглубокие рейлинги на крыше глянцевого черного цвета доступны как опция.
С точки зрения размеров, X2 вырос на 193 мм в длину до 4566 мм, а его колесная база на 23 мм длиннее, чем у предыдущей модели.
В интерьере BMW сосредоточился на сенсорном и голосовом управлении с помощью изогнутого дисплея BMW и BMW Intelligent Personal Assistant, работающего на базе нового BMW iDrive 9, впервые представленного на BMW X1 M35i xDrive 2024 года в июне этого года.
По материалам:
motorcar
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.