BMW представила новое поколение кроссовера X2 — Finance.ua

BMW представила новое поколение кроссовера X2 12.10.2023, 00:30 — Фондовый рынок

Немецкая марка BMW представила новое поколение X2 для 2024 модельного года, которое в топовой комплектации получит мощность 312 л.с.

В последние несколько недель BMW активно анонсировала второе поколение X2, и наконец настало время для полного и официального дебюта. Новинка поступит в США в марте следующего года со свежим новым стилем, двумя доступными силовыми агрегатами и набором новых технологий. Мировой публичный дебют кроссовера запланирован на Japan Mobility Show в Токио, который стартует 26 октября.

Линия крыши нового BMW X2 плавно перетекает в заднюю часть, создавая стройный силуэт, похожий на купе, о чем уже было известно из шпионских фотографий модели.

Вертикальная передняя часть, расширенные колесные арки и мощная задняя часть излучают атмосферу уверенности и присутствия, благодаря чему кроссовер выглядит более зрелым, чем его предшественник.

Специальные для модели фары, обновленный взгляд на задние фонари и опциональная радиаторная решетка BMW с подсветкой — все это отличает X2 от родственного X1. Новый X2 является также первым компактным BMW, который предлагается с опциональными 21-дюймовыми колесами.

Панели кузова X2 имеют чистые поверхности с минимальным количеством динамических линий, а дверные ручки интегрированы вровень с кузовом. Изящная зона бокового окна имеет измененную интерпретацию изгиба Гофмейстера, что способствует более элегантному профилю X2. Неглубокие рейлинги на крыше глянцевого черного цвета доступны как опция.

С точки зрения размеров, X2 вырос на 193 мм в длину до 4566 мм, а его колесная база на 23 мм длиннее, чем у предыдущей модели.

В интерьере BMW сосредоточился на сенсорном и голосовом управлении с помощью изогнутого дисплея BMW и BMW Intelligent Personal Assistant, работающего на базе нового BMW iDrive 9, впервые представленного на BMW X1 M35i xDrive 2024 года в июне этого года.

motorcar По материалам:

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