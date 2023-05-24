BMW презентовала три новых электрокара — Finance.ua

BMW презентовала три новых электрокара Сегодня 07:34 — Технологии&Авто

BMW презентовала три новых электрокара, Фото: Car and Driver

Немецкая компания BMW представила три новых автомобиля 2024 BMW i4 xDrive40, 2024 BMW 750e xDrive и 2024 i7 eDrive50.

Общая мощность двигателя 2024 года BMW i4 xDrive40 составляет 396 лошадиных сил, а крутящий момент равен 443 Нм. Автомобиль разгоняется с нуля до 96 км в час за 4,9 секунды.

Фото: Car and Driver

В середине установлен аккумулятор с 80,7 кВт в час. Электрокар может проехать на одной зарядке 494 км. Его стоимость начинается от $62 595.

Второй автомобиль — гибридный 2024 год BMW 750e xDriv, который имеет мощность в 483 л.с. и крутящий момент в 516 Нм. На одной зарядке он сможет проехать до 57 км. Автомобиль будет доступен осенью этого года с ценой от $107 995.

Фото: Car and Driver

Третий представленный автомобиль 2024 года i7 eDrive50 имеет два варианта мощности: 449 и 650 л.с. При этом больше деталей компания обещает опубликовать позже. Однако уже известно, что его стартовая цена составит 106 695 долларов США.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.