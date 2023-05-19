BMW представили необычный катер (фото) — Finance.ua

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BMW представили необычный катер (фото)

Технологии&Авто
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BMW представили необычный катер (фото)
BMW представили необычный катер (фото), Фото: BMW
BMW открыли для себя новое направление деятельности — кораблестроение. Дебютный катер Icon представили на Каннском кинофестивале.
Об этом сообщает официальный сайт BMW.
Катер BMW Icon разработан совместно с кораблестроительной компанией Tyde. Создатели утверждают, что он полностью готов к производству.
Фото: BMW
Фото: BMW
Новый BMW Icon достигает 13,15 м в длину и 4,5 м в ширину и оснащен водными крыльями. У него футуристический дизайн с низкими бортами, высокой надстройкой и большой площадью остекления.
В салоне BMW Icon установлены комфортабельные вращающиеся кресла, стол и диван. Для пассажиров установлены сенсорные дисплеи с мультимедийной системой BMW iDrive, отдельный 32-дюймовый экран есть и на капитанском месте.
Фото: BMW
Фото: BMW
Катер на подводных крыльях оборудован двумя 136-сильными электромоторами. Он способен разгоняться до 30 узлов (55 км/ч), а крейсерская скорость составляет 28 узлов (44 км/ч).
Аккумуляторные батареи позаимствованы у электромобиля BMW i3 — их шесть, а общая емкость составляет 240 кВт∙ч. Запас хода составляет 92 км.
По материалам:
Фокус
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