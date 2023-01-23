BMW представила юбилейный седан BMW 5-Series (цена, фото) — Finance.ua

BMW представила юбилейный седан BMW 5-Series (цена, фото) Сегодня 22:16 — Технологии&Авто

BMW представила специальную серию автомобилей 50th Anniversary Edition, посвященную 50-летнему юбилею со дня выпуска BMW 5-й серии в Японии. Новая модификация будет доступна для BMW 523d xDrive, 530e и 523d xDrive Touring.

Спецверсии «50th Anniversary Edition» уже доступны для покупки у дилеров в Японии, а их поставки начнутся не ранее конца января. Визуально они отличаются насыщенным синим цветом кузова, кожаным салоном в светлых тонах и двухцветными пятиспицевыми 20-дюймовыми дисками, а также максимальным набором опций.

В техническом плане новые версии ничем не отличаются от обычных. Так, BMW 523d xDrive в юбилейном исполнении получил 2-литровый 190-сильный турбодизельный мотор и 8АКПП с полным приводом, а BMW 530e досталась гибридной силовой установке, основанной на 2,0-литровом бензиновом турбомоторе.

Цена

Рекомендованная розничная стоимость BMW 523d xDrive 50th Anniversary Edition в Японии составляет 9,45 млн иен, это около 73 тысяч долларов.

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