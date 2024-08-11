BMW представила семейный кроссовер с просторным салоном (фото) — Finance.ua

BMW представила семейный кроссовер с просторным салоном (фото) 11.08.2024, 01:14 — Технологии&Авто

BMW представила семейный кроссовер с просторным салоном (фото), Фото: BMW

Линейку нового BMW X3 четвёртого поколения пополнил удлиненный семейный L-вариант. Кроссовер презентовали в Китае, ведь именно в этой стране на совместном предприятии Brilliance-BMW скоро стартует его производство.

Подробности модели раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Фото: BMW

Кроссовер BMW X3 L подрос на 110 мм, то есть его длина достигла 4865 мм, а колесная база — 2975 мм.

Дизайн авто не изменился: у него широкая радиаторная решетка, раскосые фары и утопленные дверные ручки.

Интересно, что все версии удлиненной модели получат пакет M Sport с более агрессивными бамперами и 19-дюймовыми дисками.

Фото: BMW

Салон BMW X3 L стал просторнее — на втором ряду теперь больше места для ног. Водительское место осталось неизменным: на передней панели установлен изогнутый двухсекционный дисплей. Комплектацию пополнили панорамная крыша, спортивное кресло и беспроводная зарядка для смартфонов.

Фото: BMW

Новый BMW X3 L выходит на рынок с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 190 и 258 л. с. Обе модификации оснащены 8-ступенчатой ​​автоматической КПП и полным приводом.

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Фокус По материалам:

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