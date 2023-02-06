BMW повысила цены на свои машины — Finance.ua

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BMW повысила цены на свои машины

Технологии&Авто
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BMW повысила цены на свои машины
BMW повысила цены на свои машины
BMW повысила рекомендованные розничные цены на некоторые продаваемые в Китае модели из-за высоких затрат на сырье и логистику во всем мире.
Как сообщает Shanghai Securities News, автопроизводитель повысил рекомендованные производителем розничные цены на 17 моделей в Китае, включая седаны 5-й серии и кроссоверы X5.
Рекомендованная производителем розничная цена кроссоверов X3 также увеличилась на 7000 юаней до 17 000 юаней (с 1037,25 до 2519 долларов США), добавила официальная деловая газета.
«BMW регулярно пересматривает цены на свою продукцию, чтобы гибко реагировать на изменения в стоимости сырья и производства автомобилей», — заявил автопроизводитель.

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Повышение цен BMW контрастирует с недавним снижением цен производителями электромобилей от Tesla до Xpeng, которые снизили цены на самые популярные модели, чтобы защитить долю рынка, поскольку спрос на крупнейшем в мире автомобильном рынке ослабевает.
Согласно данным China Merchants Bank International, за первые 29 дней января среднесуточная розничная продажа автомобилей BMW в Китае упала на 19% по сравнению с тем же периодом 2022 года, тогда как общая продажа легковых автомобилей упала на 45%.
По материалам:
Ampercar
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