BMW показала свой самый мощный автомобиль — Finance.ua

BMW показала свой самый мощный автомобиль Сегодня 03:46 — Технологии&Авто

BMW показала свой самый мощный автомобиль, Фото: BMW

Линейку BMW XM 2023 пополнила топовая спортивная версия Label Red. Сверхмощный кроссовер официально представят на автошоу в Шанхае 18 апреля, а с августа стартует его продажа по цене примерно от 185 000 долларов. Основными конкурентами автомобилей станут Lamborghini Urus, Aston Martin DBX707 и Bentley Bentayga.

Подробности авто раскрыли на официальном сайте марки.

Новый BMW XM Label Red — не только самый дорогой, но и самый мощный кроссовер BMW. Отдачу его 4,4-литрового V8 твин-турбо повысили до 585 л. с., а электромотор выдает 197 л. с. Суммарно гибридная установка развивает 748 л. с. и 1050 Нм.

Фото: БМВ

Кроссовер BMW XM Label Red разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды, а его максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 290 км/ч. Приблизительно такие же характеристики и у BMW X6 M Competition, однако гибрид также расходует всего 1,7 л/100 км в комбинированном цикле и может проехать до 83 км на электротяге.

Как и стандартный BMW XM 2023, заряженный вариант получил 8-ступенчатый автомат и полный привод с активным дифференциалом. Также установлены адаптивные амортизаторы и управляемые задние колеса.

Фото: БМВ

Отличить новый BMW XM Label Red от базовой модели можно по алым акцентам на кузове. Кроме того, кроссовер получил специальные 21-дюймовые диски.

Салон BMW XM Label Red отделан двухцветной кожей и карбоном. На передней панели расположен изогнутый экран, а также данные проектируются на лобовое стекло. Комплектация BMW XM пополнилась четырехзонным климат-контролем, парковочным автопилотом и мощной аудиосистемой Harman Kardon.

Телеканал 24 По материалам:

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