BMW официально представила новую M-2 CS 2026 (фото, видео) — Finance.ua

BMW официально представила новую M-2 CS 2026 (фото, видео) 30.05.2025, 02:28 — Технологии&Авто

BMW официально представила новую M-2 CS 2026 (фото, видео), Фото: press.bmwgroup.com

Автостроительный концерн BMW официально представил новую версию модели M 2 CS 2026 года, которая получила более мощный двигатель и лишилась механической коробки передач. Стартовая цена в США составит 99 тыс. 775 долларов.

Об этом сообщается на официальном сайте BMW.

BMW M 2 CS - это преемник первой версии CS, представленной в 2019 году, и продолжает традицию компактных высокопроизводительных автомобилей BMW M.

Модель оснащена 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем S58 с двумя турбокомпрессорами, который выдает 523 л.с. и 479 фунт-футов крутящего момента (650 Нм). Это на 50 л. с. больше, чем у стандартной M 2 .

Все версии M 2 CS оснащены 8-ступенчатой ​​автоматической трансмиссией M Steptronic с функцией Drivelogic.

Технические характеристики BMW M 2 CS 2026:

двигатель: 3,0-литровый рядный шестицилиндровый S58 с двумя турбокомпрессорами;

мощность: 523 л.с. при 6250 об/мин;

крутящий момент: 479 фунт-футов (650 Н-м);

трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая M Steptronic;

привод: задний;

масса: уменьшена на 97 фунтов (около 44 кг) благодаря использованию углеродного волокна;

разгон 0−100 км/ч: примерно 3,7 секунды;

максимальная скорость: ограничена электроникой до 250 км/ч.

BMW решила не оснащать M 2 CS механической коробкой передач, поскольку это ограничивало мощность двигателя ниже 500 л.с.

Фото: press.bmwgroup.com

По словам руководителя BMW M Франка ван Мила, использование автоматической трансмиссии позволило полностью реализовать потенциал двигателя S58.

Производство BMW M 2 CS, как ожидается, начнется в августе 2025 года на заводе в Сан-Луис-Потосе, Мексика. Ожидается, что модель будет выпущена ограниченным тиражом.

Стартовая цена в США составит 99 775 долл.

УНН По материалам:

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