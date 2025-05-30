BMW официально представила новую M-2 CS 2026 (фото, видео) — Finance.ua
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BMW официально представила новую M-2 CS 2026 (фото, видео)

Технологии&Авто
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BMW официально представила новую M-2 CS 2026 (фото, видео)
BMW официально представила новую M-2 CS 2026 (фото, видео), Фото: press.bmwgroup.com
Автостроительный концерн BMW официально представил новую версию модели M2 CS 2026 года, которая получила более мощный двигатель и лишилась механической коробки передач. Стартовая цена в США составит 99 тыс. 775 долларов.
Об этом сообщается на официальном сайте BMW.
BMW M2 CS - это преемник первой версии CS, представленной в 2019 году, и продолжает традицию компактных высокопроизводительных автомобилей BMW M.
Модель оснащена 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем S58 с двумя турбокомпрессорами, который выдает 523 л.с. и 479 фунт-футов крутящего момента (650 Нм). Это на 50 л. с. больше, чем у стандартной M2.
Все версии M2 CS оснащены 8-ступенчатой ​​автоматической трансмиссией M Steptronic с функцией Drivelogic.
Технические характеристики BMW M2 CS 2026:
  • двигатель: 3,0-литровый рядный шестицилиндровый S58 с двумя турбокомпрессорами;
  • мощность: 523 л.с. при 6250 об/мин;
  • крутящий момент: 479 фунт-футов (650 Н-м);
  • трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая M Steptronic;
  • привод: задний;
  • масса: уменьшена на 97 фунтов (около 44 кг) благодаря использованию углеродного волокна;
  • разгон 0−100 км/ч: примерно 3,7 секунды;
  • максимальная скорость: ограничена электроникой до 250 км/ч.
BMW решила не оснащать M2 CS механической коробкой передач, поскольку это ограничивало мощность двигателя ниже 500 л.с.
Фото: press.bmwgroup.com
Фото: press.bmwgroup.com
По словам руководителя BMW M Франка ван Мила, использование автоматической трансмиссии позволило полностью реализовать потенциал двигателя S58.
Производство BMW M2 CS, как ожидается, начнется в августе 2025 года на заводе в Сан-Луис-Потосе, Мексика. Ожидается, что модель будет выпущена ограниченным тиражом.
Стартовая цена в США составит 99 775 долл.
По материалам:
УНН
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