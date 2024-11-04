BMW начнет производство нового iX3 в Мексике в 2027 году — Finance.ua

BMW начнет производство нового iX3 в Мексике в 2027 году Сегодня 03:30 — Фондовый рынок

BMW начнет производство нового iX3 в Мексике в 2027 году

BMW объявила, что ее завод в Сан-Луис-Потоси, Мексика, запустит производство автомобилей нового поколения Neue Klasse в 2027 году. Первой моделью станет второе поколение электрического внедорожника iX3. Это решение — часть стратегии компании по расширению производства электромобилей в разных регионах.

В начале года BMW представила обновленный iX3 в виде концепта Vision Neue Klasse X, отличающегося радикальными изменениями в дизайне по сравнению с предыдущими моделями. Хотя детали новинки пока не подтверждены, ожидается, что она будет соответствовать новому языку дизайна марки.

Завод в Сан-Луис-Потоси будет производить iX3 через два года после запуска производства в Дебрецене (Венгрия), где новая модель стартует со следующего года. Это подчеркивает глобальный характер проекта, потому что BMW планирует продавать новый внедорожник не только в США, но и на других рынках.

Компания также объявила об инвестициях в размере 800 миллионов евро в развитие электромобилей в Мексике. Часть этих средств пойдет на строительство нового центра сборки аккумуляторов, а также расширение существующих производственных мощностей. Это позволит создать около 1000 новых рабочих мест.

Однако планы BMW могут претерпеть изменения в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах. Кандидат от Республиканской партии уже заявил о намерении ввести высокие пошлины на импортируемые из Мексики автомобили, что может усложнить продажи мексиканского iX3 в США.

Несмотря на возможные риски, BMW продолжает развивать свое производство, в частности в Спартанбурге, штат Южная Каролина, где к концу десятилетия планируют производить шесть моделей электромобилей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.