BMW M сохранит мощность двигателей при жестких стандартах Евро-7 — Finance.ua

BMW M сохранит мощность двигателей при жестких стандартах Евро-7 28.07.2025, 00:23 — Технологии&Авто

BMW M сохранит мощность двигателей при жестких стандартах Евро-7

BMW M подтвердил, что их рядные шестицилиндровые двигатели и V8 будут соответствовать стандартам выбросов Евро-7 без потери производительности.

Генеральный директор BMW M Франк ван Мил в интервью Autocar пояснил, что главная задача — сохранить идеальное соотношение воздуха и топлива в процессе сгорания, избегая при этом охлаждения топлива, которое обычно применяеется для контроля температуры при высокой производительности, но теперь запрещено Евро-7. Компания ищет другие способы контроля температуры двигателя, не снижая его мощность.

Ван Мил подчеркнул, что оптимизация процесса сгорания с точки зрения тепловыделения является ключевой, и BMW M внесла несколько важных изменений в двигатели, детали которых будут представлены позже. Он также подчеркнул, что рядный шестицилиндровый двигатель — это часть традиции BMW, а V8 имеет богатую гоночную историю, которую планируют сохранить и дальше.

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На вопрос о возможном использовании менее мощных трех- или четырехцилиндровых моторов с электрификацией для снижения выбросов Ван Мил ответил категорическим отказом. По его словам, такие двигатели не отвечают требованиям BMW M относительно высокой производительности, крутящего момента, рабочего диапазона и веса автомобиля. Он даже сказал, что не представляет четырехцилиндровый двигатель у модели M 5 .

uamotors По материалам:

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