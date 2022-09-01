Bloomberg: россия ищет валюту в «дружественных» странах — планирует купить $70 миллиардов — Finance.ua
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Bloomberg: россия ищет валюту в «дружественных» странах — планирует купить $70 миллиардов

Мир
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российское правительство рассматривает план покупки в этом году 70 миллиардов долларов в китайских юанях и других дружественных валютах.
Об этом сообщает Bloomberg.
Сообщается, что это предложение входит в ряд мер, означающих фактический отказ от более чем десятилетней экономической политики кремля, который пересматривает свою стратегию на фоне широких санкций, введенных США и их союзниками из-за вторжения россии в Украину.
По данным Bloomberg, этот план получил первоначальную поддержку на специальном «стратегическом» совещании по вопросам планирования с участием высоких должностных лиц правительства и центрального банка, состоявшегося 30 августа. Издание также приводит цитаты из презентации данного плана, которая была закрыта для широкого доступа.
«Замороженные 300 миллиардов долларов не помогли россии. Напротив, они стали символом уязвимости и упущенных возможностей», — говорится в презентации, где официально признается истинное влияние западных санкций.
В документе также отмечается, что экономия резервов, которые были в итоге заморожены после полномасштабного вторжения российской федерации в Украину, «является прямым сокращением инвестиций в россию в пользу инвестиций в другие страны».
«В новой ситуации накапливать ликвидные валютные резервы для будущих кризисов крайне сложно и нецелесообразно», — отмечается в презентации.
Даже покупать валюты «дружественных» стран, по словам авторов документа, проблематичная задача, поскольку продажа юаней «требует отдельного соглашения с Китаем, которого будет очень трудно достичь во время кризиса».
Другие валюты, такие как дирхам ОАЭ, подвергаются «высоким политическим рискам», поскольку эти правительства могут изменить свою политику, в то время как турецкая лира сталкивается с серьезными рисками девальвации, говорится в документе.
Но в краткосрочной перспективе из-за высоких поступлений от экспорта нефти и газа и профицита счета текущих операций, авторы презентации предлагают потратить 4,4 триллиона рублей (70 миллиардов долларов) на покупку валют «дружественных» стран, преимущественно юаней.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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